Operatör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Operatör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Operatör yol, köprü ve bina yapımında ağır iş makinelerini kontrol eden kişidir. Bu makinelerin kullanımı ise büyük bir dikkat gerektirir. O nedenle operatörün de sorumlulukları bulunur.

Operatör Nedir?

Operatör inşaatlarda, bina, yol ve köprü yapımlarında ağır iş makinelerinin kontrolünü sağlayan kişiye denilmektedir. Bu inşaatlarda ve yol, köprü yapımlarında çalışan ağır iş makinelerinin doğru bir şekilde kullanılması çok önemlidir. Bunun için de iyi bir operatör olunması gerekir.

Operatör Ne İş Yapar?

Operatörün görev tanımı genellikle kullandığı iş makinesine göre değişiklik gösterir. Ayrıca operatör iş makinelerini bağlı olduğu şirketin güvenlik politikalarına ve prosedürlerine uygun kullanmalıdır. Bu noktada operatör şirket ekipmanlarını ve malzemelerini korumak ile yükümlüdür. Operatör vinç, hafriyat kamyonu gibi ekipmanları doğru bir şekilde çalıştırmalıdır. Ayrıca kaza ve mal hasarının önlenmesi için ekipmanlar doğru yönde kullanılmalıdır.

Operatör Nasıl Olunur?

Operatör olmak için bazı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. Öncelikle belli yeterliliğe ve donanıma sahip kişiler operatör olabilirler. Bunun yanı sıra operatörlerin iş makinelerini de doğru bir şekilde kullanmaları gerekir. Ayrıca kullanılacak iş makinesi ile ilgili eğitim alınmalıdır.

Operatör Olma Şartları Nelerdir?

Operatör olmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Buna göre iş makinesi operatörü olmak için G sınıfı ehliyete sahip olunması gerekir. Bunu için de operatör olmak isteyen kişiler ehliyet kurslarından G sınıfı ehliyet eğitimi alarak kursu başarı ile tamamlarlar. Bu kursları başarı ile bitiren kişiler operatörlük belgesi alabilirler. Bunun ardından yalnızca kullanılmak istenen iş makinesine yönelik eğitim alınması gerekir. Operatörlerin yorucu ve tehlikeli çalışma ortamına dayanabilmeleri için fiziksel yeterliliği de sahip olmaları gerekir. Ağır iş makinelerini kullanan operatörlerin el ve koordinasyonunun da yeterli olması çok önemlidir.

Operatör'ün Görevleri Nelerdir?

Operatörler çalıştıkları iş yerlerine ait vinç, hafriyat kamyonu gibi araçları doğru bir şekilde kullanabilmeliler. Aynı zamanda firmaya yönelik kaza ve mal hasarlarının önlenmesi için de bu araçların doğru şekilde kullanılması gerekir. Tüm ekipmanlar ise çalıştırılmadan önce kontrol edilir. Bu sayede periyodik olarak güvenlik ve servis kontrolleri yapılır. Aynı zamanda şirkete ait malzemeler temiz tutularak güvenli bir şekilde saklanır. O nedenle operatör iş makinelerinin doğru çalıştırılması ve temiz tutulmasından sorumludur.

Operatör Maaşları Ne Kadar?

Operatörlerin maaş oranları çalıştıkları firmalara göre değişiklik gösteriyor. Genel itibari ile operatörler en düşük 2 bin 400 lira maaş alıyorlar. Operatörlerin ortalama maaş seviyesi ise 3 bin 500 olarak biliniyor. Operatörler ise en yüksek 4 bin 600 lira maaş alıyorlar. Operatörlerin mesleki yeterliliklerine ve donanımlarına göre aldıkları maaş miktarı da değişebiliyor. Bunun yanı sıra operatörlerin çalıştıkları firmaya göre aldıkları maaş miktarı da değişebiliyor.

Operatör İçin İş İmkanları Nelerdir?

Operatörler için iş imkanı oldukça geniştir. Özellikle hızla gelişen inşaat sektöründe operatörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle köprü, yol ve bina yapımı gibi durumlarda operatörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Özel firmalar çalışılacak araca göre operatör arıyorlar. Bunun için de ekip çalışmasına yatkın ve esnek çalışma saatlerine uyumlu operatörler çoğu alanda iş bulabiliyorlar. Özel sektörde ve devlet sektöründe operatörler için pek çok iş seçeneği bulunmaktadır. Devlet sektöründe çalışmak için ise Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek yeterli puan alınması gerekir.