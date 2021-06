Başlangıç ​​olarak, OpenAL bir oyun bileşenidir. Bir oyuncuysanız ve yakın zamanda Jedi knight 2, Need For Speed ​​veya Run with Riffles gibi yeni bir oyun yüklediyseniz OpenAL indirilmiş demektir.

OpenAL Nedir ve Ne İşe Yarar?

Açık Ses Kitaplığı olarak da bilinen OpenAL, aynı zamanda çapraz platform olan bir uygulama programlama arabirimi olarak çalışır. Varlığının amacı, gerçek zamanlı ses kalitesini artırmak için ses kanalını 3 boyutlu konumlara bölmektir. Herhangi bir oyunu oynarken gerçek zamanlı sesi deneyimlemek için işi OpenAL yapar. Open AL'nin işletim sistemine yerleştirilmesinin nedeni budur. Sadece oyunlarla da sınırlı kalmaz. OpenAL'in ortaya çıkması ve ses deneyimini daha iyi hale getirmesi gereken bazı uygulamalar vardır.

İlk aşamada Loki Software, Windows işletim sisteminden Linux işletim sistemine oyun aktarımı amacıyla OpenAL geliştirmeye karar verdi. Loki Software kapandıktan sonra, OpenAL bir ücretsiz yazılımdı. Şu an itibariyle, yaratıcı Teknoloji, Open AL'nin sahibidir ve satın aldığından beri ilerleme halindedir. OpenAL, 3D ses efekti elde etmek için ses kanallarını parçalayan bir API'dir. Eğer hevesli bir oyuncu değilseniz, OpenAL size pek bir fayda sağlamayacaktır. Ancak, OpenAL'in diğer ses tabanlı uygulamalar tarafından kullanıldığının farkında olmalısınız.

Bununla birlikte, OpenAL bir virüs veya kötü amaçlı bir dosya değildir. Yani hemen sistemden çıkarılmasına gerek yoktur. Özellikle bir oyuncuysanız oyunda canlı bir deneyim elde etmek için OpenAL'e ihtiyacınız olacaktır.

OpenAL Nasıl Kaldırılır?

Programlar ve Özellikler'den;

Yapmanız gereken ilk şey, "Başlat" bölümüne gidin ve ardından arama çubuğuna "programlar ve Özellikler" yazın. Ardından sonuca tıklayın. Direkt menüyü açmak için "Windows" ve "X" tuşunu kullanabilir ve oradan "Programlar ve Özellikler" i seçebilirsiniz. Aşağıdaki Program ve Özellikler penceresinde, kurulu programların listesine göz atın. "OpenAL" adlı programa tıklayın. Daha sonra üst panelde "Kaldır" seçeneğine tıklayın.

Uninstaller.Exe'yi Kullanarak;

Burada yapılacak ilk şey "Bilgisayarım" veya "Bu PC" ye gitmektir. Oradan, OpenAL için kurulum klasörünün tutulduğu konuma gidin. Bulduğunuzda, üzerine tıklayın ve ardından "Uninstaller.exe" adlı dosyayı arayın. Bulduğunuzda, üzerine çift tıklayın. Şimdi kaldırma sihirbazını izleyerek kaldırma prosedürünü uygulayın. İşlem bittiğinde, "Bitir" düğmesine tıklayarak kutudan çıkın.

Sistem Geri Yüklemeyi Kullanın;

Sistem Geri Yükleme, sistemi belirli bir noktadan geri yükleyen bir işlevdir. Bu, geçmişte bir geri yükleme noktası belirlediyseniz, Sistem geri yüklemesinin sistemin oradan başlamasını sağlayacağı anlamına gelir. Böylece, eklenen veya yapılan değişiklikler silinecek ve sistem varsayılan yapılandırmalarla başlayacaktır.

Yapmanız gereken ilk şey, sistemde şu anda açık olan tüm uygulama programlarından çıkmaktır. Bunları da tamamen arka plandan kaldırın.

Ardından "Bilgisayarlar" seçeneğine sağ tıklayın. Ardından yapılacak bir sonraki şey, aşağıdaki seçeneklerden "Özellikler" adlı seçeneği seçmektir.

Bundan sonra, Sistemin bir sonraki penceresinde, pencerenin sol tarafında bulunan "Sistem Koruması" adlı seçeneğe tıklayın. Ardından "Sistem Geri Yükleme" adlı seçeneğe tıklayın.

Şimdi sistemin başlamasını istediğiniz yerden bir nokta seçmeniz gerekiyor. Bu nedenle, "Farklı bir geri yükleme noktası seçin" seçeneğini tıklayın.

Bundan sonra, "İleri" adlı düğmeye tıklayın. Şimdi, bu seçeneği seçerseniz, geri yükleme noktasından sonra yüklenen programların kaldırılacağını unutmayın.

Geri yükleme noktasını tarih ve saat olarak seçin ve ardından "Bitir" seçeneğine tıklayın. Onay kutusu aldığınızda "Evet" seçeneğine tıklayın.

Şimdi sistem seçilen restorasyon noktasından başlayacaktır. Sistem açılana kadar bekleyin ve ardından OpenAL'in artık sistemde bulunmadığını göreceksiniz.

OpenAL Programı: Nasıl İndirilir?

OpenAL'in canlı bir oyun deneyimi elde etmek için yararlı olabileceğini bildiğinize göre, belki de indirmeyi düşünebilirsiniz. İndirmek için yapmanız gereken ilk şey OpenAL'in resmi web sitesine gitmektir. Web sayfasına girdikten sonra, web sitesinin içeriğine göz atın ve OpenAL'i arayın. Sisteme özel olanı indirin. Ardından sitedeki adımları yerine getirin. Basit bir şekilde indirebilirsiniz.