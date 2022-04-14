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Open 2. Ve 3. Hali Nedir? Open Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Open 2. Ve 3. Hali Nedir Open Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Hem günlük hayat içerisinde hem de birçok farklı yerde karşılaşılan en önemli İngilizce kelimeler içerisinde open gelir. Aynı zamanda pek çok kişinin bilmiş olduğu genel İngilizce sözcükleri arasında yer alır. Peki open 2. ve 3. hali nedir? Open fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleleri derledik.

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 İngilizcede en çok merak edilen ve halleri incelenen sözcükler içerisinde open gelmektedir. Çünkü taşımış olduğu anlamı ile beraber en çok öne çıkan ve kullanılan sözcüklerden biridir. Aynı zamanda düzenli fiiller içerisinde geldiğini ifade etmek mümkün. 

 Open 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Genel olarak 2. ve 3. halleri ile beraber open sözcüğü düzenli fiiller içerisinde kullanım olanağı tanımaktadır. Bu doğrultuda almış olduğu, ‘-ed’ takısı ile beraber cümle içerisinde kullanılır. 

 - Opened (İkinci hali)

 - Opened (Üçüncü hali) 

 Yukarıda öne çıkan halleri ile beraber open kelimesi cümle içerisinde amaca uygun farklı yerlerde kullanılır. Türkçe üzerinden bakıldığı zaman ise anlamı, ‘Açık ve açmak’ şeklinde ifade edilir. 

 Open Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

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 Örnek cümleler üzerinden ele alındığı vakit Open fiilinin 2. ve 3. halleri ile durumu daha iyi anlama şansı bulunur. 

 I opened my mouth to say something

 

 He has opened the window

 

 Görüldüğü gibi 2. ve 3. halleri ile beraber düzenli fiil olarak İngilizcede open kelimesi kullanılır.

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