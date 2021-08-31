Opel Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Opel Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Opel Avrupa merkezli olan markalardan bir tanesidir. Ülkemizde de Opel Türkiye adında hizmet vermektedir. Sadece ülkemizde değil geniş bir pazara sahiptir.

Opel Hangi Ülkenin Markası?

Opel markası Avrupa devletlerinden olan Almanya'nın markasıdır.

Opel Nerede Üretiliyor?

Opel Almanya'da üretilmektedir. Almanya'nın dışında ülkemizde de fabrikası bulunan Opel İzmir Torbalı'da ki fabrikasında üretilmektedir.

Opel Ne Zaman Kuruldu?

Opel 1862 yılında kurulmuştur. Dünya'nın en eski otomobil markalarından bir tanesidir.

Opel'in Sahibi Kim?

Opel'in sahibi kurucusu olan Adam Opel'dir.

Opel'in Kuruluşu ve Tarihçesi

Opel ilk kez 1862 yılında Almanya'da bulunan Hessen eyaletinde kurulmuştur. Opel'in kurucusu da aynı zamanda Adam Opel'dir. İlk kez üretildiğinde yalnızca dikiş makineleri üreten bir markaydı. Daha sonra tekerlekli bisikletler yaparak satmaya başlandı. Opel üretmiş olduğu yüksek tekerlekli bisikletleri yarışmalara da yollamıştır. 2. dünya savaşından sonra araç üretimi bir süre sona erdi. Opel ise daha sonra motorlu taşır üreticisi olarak adından söz ettirmeye başladı ve otomobil üretmeye başladı.