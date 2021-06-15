Opak nedir, ne anlama gelir? TDK'ya göre opak kelimesinin sözlük anlamı

Günlük hayatta duyulan ve anlamı bilinmeyen birçok kelime ile karşılaşabilirsiniz. Opak kelimesi de mat olan maddeleri ifade etmek için kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Opak maddelerin aynı zamanda saydam maddelerin tam zıttı özelliklere sahip olduğu da söylenebilir.

Opak Nedir, Ne Anlama Gelir?

Opak kelimesi; donuk, şeffaf ve mat olmayan manasında kullanılan bir kelime olarak ifade edilebilir. Opak kelimesi aynı zamanda da saydam kelimesinin tam zıttı olarak da bilinmektedir. Opak maddeler, şeffaf maddelerin tam zıttı özelliklere sahiptir.

Opak ve mat kelimesi de birbirleri ile zıt anlamlı olarak bilinmektedir. Işığı geçirmeyen mat maddeleri ifade etmek için kullanılmakta olan bir kelimedir. Üstelik opak maddelerin arkasının da görünmediği ifade edilebilir.

TDK'ya Göre Opak Kelimesinin Sözlük Anlamı

Opak kelimesi, Fransızca kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'na göre ise opak kelimesinin sözlük anlamı; donuk ve mat renk olarak bilinmektedir. Aynı zamanda opak kelimesinin anlamı şeffaf olmayan manasına da gelmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre opak kelimesi saydam kelimesinin zıt anlamlısı olarak da bilinmektedir.