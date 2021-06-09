Önyargı Nedir? Tdk'ya Göre Önyargılı Olmak Kelimesi Ne Demek? Önyargı Sözlük Anlamı

Önyargı kelime çok yaygın kullanılan bir kelimedir. Kişiler herhangi bir konuda bilgi sahibi olmadan fikir beyan etmesi, önyargı olarak adlandırılır.

Önyargı Nedir?

Önyargı kelimesi ilk kez duyulduğunda, kişiler tarafından araştırılıyor. Anlamı merak edilerek araştırılan kelimelerden biridir. Önyargı kelimesinin sahip olduğu anlam, internet üzerinde farklı kaynaklarda detaylı olarak araştırılıyor. Önyargı, kişilerin fikirlerini doğru veya yanlış olduğunu sorgulamadan belirtme durumudur. Önyargı, peşin olarak söylenen sözlere verilen isimdir. Kişiler hayatında bazı konularda önyargılı yaklaşım yapabiliyor. Herhangi bir bilgisi olmadan veya konu hakkında inceleme yapmadan, bir konu hakkında belirttiği düşüncesi ön yargıdır.

TDK'ya Göre Önyargılı Olmak Kelimesi Ne Demek?

Önyargı kelimesinin TDK'ya göre belirlenen anlamı kişilerin merak ettiği konulardan biridir. TDK'ya göre önyargı kelimesi, kişilerin kaynaklara bağlı kalmadan peşin olarak fikirlerini belirtmesi durumudur. Kişiler belirtmiş olduğu düşüncelerini, peşin yargı yaparak belirtme durumudur.

Önyargı Sözlük Anlamı

Önyargı sözcüğünün sözlük anlamı kişilerce araştırılıyor. Önyargı kelimesi, sözlüklerde peşin yargı olarak belirtilir. Kişiler önyargı kelimesinin anlamlarını öğrenerek, daha yaygın olarak tercih edilebiliyor.