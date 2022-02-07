Onuda nasıl yazılır? onuda kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı

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Onu da kelimesi her alanda yoğun olarak kullanılan bir kelimedir. Ancak yazım yanlışı yapılan kelimeler arasında da ilk sıralarda yer almaktadır. Onu da kelimesi genel olarak onuda şeklinde yanlış yazılır. Fakat bu kelimenin doğru yazım şekli onu da olarak belirtilmektedir. Bağlaç görevi yapan de ve da ekleri kelimeden ayrı olarak yazılır. Onu da kelimesindeki da eki bağlaçtır. Bu yüzden ayrı yazılmalıdır.

Onuda Nasıl Yazılır?

Onu da kelimesi onu da şeklinde yazılır. Onuda olarak yazılması yanlış yazım olarak değerlendirilir. Onu da kelimesindeki da eki bağlaçtır. Bağlaç olan de ve da ekleri ayrı yazılmaktadır.

Onuda Kelimesinin TDK'ye Göre Doğru Yazılışı

Onu da kelimesi TDK'ye göre onu da şeklinde yazılır. Onuda olarak yazıldığında yanlış kabul edilir. Onu da kelimesindeki bağlaç eki olan da ayrı yazılmalıdır. Bağlaç ekleri de ve da kelimeye bitişik olarak yazılmaz. Bu yüzden onu da kelimesindeki da eki ayrı yazılır.