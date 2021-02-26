Onmadık Hacıyı Deve Üstünde Yılan Sokar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Onmadık hacıyı deve üstünde yılan sokar atasözündeki onmak genellikle olmak fiili ile karıştırılmaktadır. Anlam olarak birbirlerine yakın olsalar da; onmak kelimesinin anlamı daha iyi bir duruma gelmek olmaktadır.

Onmadık Hacıyı Deve Üstünde Yılan Sokar Atasözünün Anlamı Nedir?

Bu atasözünde geçen onmadık hacı tamlaması kısmetsiz olan kişilerin anlatmaktadır. Atasözünün devamında geçen devenin üstünde yılan sokması hikayesinin ise imkansız olduğu aşikar olmaktadır. Az önceki bilgileri toparlamak gerekirse en kısmetsiz ve talihsiz olan kişilerin olmasını istedikleri ve olması 0 ihtimal dahilinde olan olaylarda bile istediğine kavuşamam ihtimali bulunmaktadır.

Bu atasözü aynı zamanda yeterli niteliklere kavuşmamış kişilerin istediklerinin olmasının da zor olacağını bizlere anlatmaktadır.

Onmadık Hacıyı Deve Üstünde Yılan Sokar Atasözünün Cümle İçerisindeki Örnek Kullanımı

Terfisine kesin gözüyle bakılan beklenilen kısmetsizliği ile bilinen Ece'nin beklediği yine olmadı. Onmadık hacıyı deve üstünde yılan sokar atasözünü böylece yine kanıtlamış oldu.