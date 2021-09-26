Önlisans Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Önlisans Kelimesinin Doğru Yazımı..

Lisans kelimesinden türetilmiş diğer sözcükler ve tamlamalar şu şekilde sıralanabilir: 1- Lisansiye 2- Lisans Üstü 3- Yüksek Lisans
Ön lisans Nasıl Yazılır?
Ön ve Lisans kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ön lisans sözcüğü birleşik isim değil bir tamlamadır. Bu nedenle kelimenin bitişik değil ayrı yazılması gerekir.
TDK'ya Göre Ön Lisans Kelimesinin Doğru Yazımı
TDK'ya göre Ön lisans sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
ÖN LİSANS - Doğru
ÖNLİSANS - Yanlış
Örnek Cümleler:
1- Ben üniversitede değil özel bir kolejde ön lisans eğitim aldım. (Doğru)
2- Önlisans eğitimini tamamladıktan sonra Roma'ya gideceğim. (Yanlış)