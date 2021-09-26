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Önlisans Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Önlisans Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#Önlisans Nasıl Yazılır
Önlisans Nasıl Yazılır Tdkya Göre Önlisans Kelimesinin Doğru Yazımı..

Dilimize Latinceden geçmiş olan lisans kelimesi Antik Yunan döneminden bu yana kullanılmaktadır. Orijinal dilinde ''licence'' şeklinde yazılan bu kelimenin sözlük anlamı eğitimdir. Lisans aynı zamanda belli bir alanda uzmanlaşma ve yetkinlik kazanma anlamına da gelir. Kolejlerde ve üniversitelerde verilen 2 yıllık eğitim ise ön lisans olarak adlandırılır. TDK’ya göre Önlisans nasıl yazılır? Ayrı mı yoksa bitişik mi? Önlisans kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Lisans kelimesinden türetilmiş diğer sözcükler ve tamlamalar şu şekilde sıralanabilir: 1- Lisansiye 2- Lisans Üstü 3- Yüksek Lisans

Ön lisans Nasıl Yazılır?

Ön ve Lisans kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ön lisans sözcüğü birleşik isim değil bir tamlamadır. Bu nedenle kelimenin bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Ön Lisans Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Ön lisans sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

ÖN LİSANS - Doğru
ÖNLİSANS - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Ben üniversitede değil özel bir kolejde ön lisans eğitim aldım. (Doğru)
2- Önlisans eğitimini tamamladıktan sonra Roma'ya gideceğim. (Yanlış)

 

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