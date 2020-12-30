Online YDS Kursu için sizlere harika bir önerimiz var: Kariyer Yolu Eğitim Kurumları

Kariyer Yolu Eğitim Kurumları YDS’deki başarılarıyla oldukça gündemde! İngilizce YDS, Almanca YDS ve Arapça YDS alanlarında verdikleri online yds kursu eğitimleri sayesinde her sınav sonrası daha da büyüyen gurur tabloları göz kamaştırıyor.. Özenle seçilmiş akademik kadrosu ve tamamen sınav odaklı eğitim programları ile YDS adaylarını hedeflerine emin adımlarla ulaştıracak bir eğitim süreci sunuyor. Bu eğitimden faydalanmak hiç de zor değil! Online YDS Center üzerinden sizler de bu kaliteli eğitime rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

YDS Nedir?

Geçmiş yıllarda KPDS ve ÜDS olarak yapılan yabancı dil seviye tespit sınavları günümüzde yerini YDS’ye bırakmıştır. YDS; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve adayların kağıt üzerinde ya da internetten katılım sağlayabileceği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’dır. Sınav toplam 80 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmakta olup, sınav süresi 180 dakikadır. Elektronik YDS (E-YDS) yıl bazında birçok kez gerçekleştirilirken, kağıt üzerinde YDS ise yılda 2 defa gerçekleştirilir. 1. İlkbahar YDS Sınavı: Genellikle nisan ayının ilk haftasında yapılır.2. Sonbahar YDS Sınavı; Genellikle eylül ayı içerisinde yapılır.



YDS Puanı Nerelerde Kullanılır?

Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı puanı; akademik kariyer yapmak isteyenler (yüksek lisans, doktora, doçentlik, sanatta yeterlilik vb.), dil tazminatı almak isteyenler, dus ve tus sınavına girecek olanlar, kamu kurumlarında işe girmek için yabancı dil puanı gerekenler ya da sadece dil bilgisini belgelemek isteyenler için gereklidir. Ayrıca KPSS A grubu öğretmenlik alanı atamaları için de YDS puanı istenmektedir.

YDS’nin Soru Dağılımı Nasıldır?

YDS sınavı aşağıdaki konuları içerir ve yds kursu eğitimiz tamamlandığında her bir konuda azami düzeyde bilgi sahibi olmanız sağlanır.



Kelime Bilgisi ( 6 soru)

Dil bilgisi (10 soru)

Cümle Tamamlama (10 soru)

Cloze Test (10 soru)

İngilizce-Türkçe Çeviri (3 soru)

Türkçe-İngilizce Çeviri (3 soru)

Okuma Parçaları (20 soru)

Diyalog Tamamlama (5 soru)

Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma (4 soru)

Paragraf Tamamlama (4 soru)

Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle (5 soru)





Kariyer Yolu’ndan Online YDS Kursu Almak İçin 10 Sebep

Hangi dilden sınava girecek olursanız olun YDS gibi zorlu bir sınavda yardımcınızı iyi seçmeniz gerekir. YDS hazırlık sürecinde iyi planlanmış bir eğitim programının yanı sıra, bu alanda uzman öğretmenler ile çalışmak da başarı için büyük önem taşır. İşte bu noktada bizler sizin için Kariyer Yolundan online YDS Kursu almanın avantajlarını araştırdık. Gelin birlikte inceleyelim;



1. Kariyer Yolu Eğitim Kurumları sizlere bu yolda Türkiye’nin en seçkin YDS hocalarıyla eşlik ediyor.. İster İngilizce, ister Almanca isterseniz de Arapça’dan sınava girin en profesyonel ve başarı oranı yüksek öğretmenlerle çalışma imkanı sunuyor.



2. Tam anlamıyla YDS’ye yönelik olarak hazırlanmış dolu dolu bir online yds kursu programı ile sizleri sınava en kapsamlı şekilde hazırlıyor. Üstelik ülkemize İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) müfredatını kazandıran ilk kurs olma özelliği taşıyor.



3. Son sınav formatına uygun eğitim dokümanları ve yine güncel sınav formatında özgün deneme sınavları ile yds kursu süresince sizlere en önemli desteği sunuyor.



4. Kariyer Yolu’nda dersler online olarak gerçekleştiriliyor. Bu da demek oluyor ki dersler interaktif işleniyor. Canlı derslerde siz de aktif olup, öğretmenize istediğiniz soruyu sorabilirsiniz.



5. Sadece derste değil, ders dışında da ortak oluşturulan platformlardan öğretmenleriniz ya da eğitim alan diğer arkadaşlarınız ile bağlantıda kalabilir, sorularınızı sorabilirsiniz.



6. Burada hiçbir online YDS dersini kaçırma derdiniz yok! Çünkü bütün online derslerini offline olarak da izleme imkanınız bulunuyor. Ayrıca iki sınav süresi boyunca bu dersleri tekrar tekrar ve sınırsız izleme imkanınız oluyor.



7. Kariyer Yolunda ders saatleri genelde akşam saatlerine uygun olarak planlanıyor. Bu nedenle çalışan, okuyan herkes rahatlıkla ders saatinde online olabiliyor.



8. Kariyer Yolunda alacağınız online eğitim ile zamanınızı akıllıca kullanabilir, bir yerden bir yere gitmek için harcayacağınız vakti çalışarak daha verimli değerlendirebilirsiniz.



9. Burada yds kursu alırken zaman ve mekan kaygısı yaşamanıza da gerek yok! Nerede olursanız olun eğitime internetiniz olduğu sürece bağlanabilirsiniz.



10. Tüm bu donanıma ve kaliteye rağmen en uygun fiyatlarla online yds kursu alırsınız.

Unutmayın, YDS zor bir sınav olsa da başarı imkansız değil! Kaliteli bir yds kursu ya da online yds kursu eğitimiyle başarı kaçınılmaz. Kariyer Yolu, Online YDS Center platformuyla bu süreçte hep yanınızda… Siz de YDS’ye Kariyer Yolu Eğitim Kurumları ile hazırlanmak istiyorsanız resmi web sitelerine göz atabilirsiniz.



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