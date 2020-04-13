Online sınava siber saldırı

Rektörlükten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sevgili öğrenciler, Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği süreçte ara sınavların uzaktan eğitim ile online olarak yapılacağı duyurulmuştu. Üniversite olarak yaşadığımız sıkıntılı günlerde sizlerin eğitimi için en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Ancak iyi niyetten uzak kişi veya kişiler düzenledikleri siber saldırılar ile eğitim ve sınavları durdurmaya yönelik çalışmaktadırlar. Bilindiği üzere ara sınavlar 13.04.2020 tarihinde online olarak başladı. 13.04.2020 pazartesi günü sabah 08.00’de başlayan sınavlarımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Ardından saat 09.00’da başlayan sınavlarımızla birlikte tüm sunuculara karşı üniversite iletişim kapasitesinin 18 katını bulan bir DDoS saldırısına (hizmet engelleme) maruz kaldık. Bu nedenle 09.00 sınavlarında 40 dakika kadar sunucularımız hizmet veremedi. Yaşanan bu sıkıntıdan dolayı bu saatlerde yapılması gereken sınavlar daha sonra telafi edilecektir. Ayrıca bazı öğrencilerimizin cevapları sistemde kayıtlı olmakla birlikte kişisel sistemlerinde eksik sayıda görüldüğü tespit edilmiştir. Bu öğrencilerimizin de cevapları önümüzdeki saatlerde sisteme işlenerek cevaplanan soru sayısı görüntülenebilecektir."