Online konserle Beethoven’ı andılar

Dünya müzik tarihinin en önemli ve ünlü bestecilerinden Ludwig van Beethoven'ın doğumunun 250’nci yıl dönümü nedeniyle 2020 yılı tüm dünyada Beethoven yılı olarak kutlanıyor. Koronavirüsü salgın hastalığından korunmak amacıyla evimizde kaldığımız şu günlerde ise kutlamalar, online konserler düzenlenerek devam ediyor. ide okulları öğrencileri, okulda sunmak üzere hazırladığı ancak koronavirüsü salgın hastalığı sebebiyle gerçekleştiremediği Ludwig van Beethoven 250’nci yıl müzik dinletisi programını online platforma taşıyarak okulun sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Anaokulundan ortaokul kademesinde kadar her sınıf seviyesinden öğrencinin katılımıyla ide okulları Müzik Zümre Başkanı Aylin Erenbaş Omay’ın önderliğinde gerçekleşen kutlamalarda, ide öğrencileri Beethoven’ın melodilerine yeniden hayat verdi. Gitar, keman ve piyano gibi farklı enstrümanlarla Beethoven’ın 9. Senfoni ve Für Elise parçalarını çaldılar. Herkesin kendi içinde hissettiği ve söylediği bir melodisi olduğunu belirten ide’liler aynı zamanda klasik müziğin önde gelen eserlerini de çalarak takipçilere keyifli bir konser verdi.