Online konser, köy kütüphanelerine dönüştü

Köy Okulları Yardım Projesi Derneği Başkanı Cafer Canşi, “Sosyal medya da gönüllülerimizin sanatçı Cem Adrian’a projemizi anlatmasıyla birlikte bizi 2016 yılından bu güne hiç yalnız bırakmadan kendi sosyal hesaplarında paylaşıp destek talep etmesiyle projemiz daha geniş kitlelere ulaşma imkanımızı sağladı. Sayesinde yüzlerce çocuğumuza ulaşma imkanı bulduk. Ağrı da yaşayan rahatsızlığı sebebiyle yürüyemeyen Hasan’ı hastane masrafları için düzenlediği konserinden elde edilen gelirle ameliyatı yapıldı ve sağlığına kavuştu” dedi. Ayrıca Cem Adrian iş birlikleriyle konserlerde köy okullarına ulaştırmak için kitap toplama standları oluşturarak okullara yüzlerce kitap ulaştırdı. Okulların uzaktan eğitime geçmesiyle ise köylerdeki çocuklar için başlattılan Tablet projesinde evden canlı konserler veren Adrian,konser gelirleriyle tablet bağışı yaptı. En son düzenlenen Kütüphaneler projesi için TikTok konserinin gelirini bağışlamak istemiş. Şubat ayında verilen konser sonrasında ise de gelirleri derneğe bağışlandı ve Artvin’in Borçka ilçesiyle Ağrı Merkez’de köy okullarında kütüphane çalışmaları başlatıldı. Artvin Düzköy ilk ve ortaokulundaki kütüphane geçtiğimiz günlerde açıldı. Ağrı’daki kütüphanenin ise yapım çalışmaları sürüyor.

PROJE İHTİYAÇLARA GÖRE ŞEKİLLENİYOR

Köy Okulları Yardım Projesi sistemi şöyle işliyor; öğretmenler sosyal medya hesabı üzerinden dernekle iletişime geçiyorlar. Talebe göre dernek editörleri tarafından sosyal medyadaki görsellerin, videoların hazırlanmasından, metinlerin yazılması ve öğretmenlerle iletişimi sağlayarak gerekli bilgileri isteyip uygunluğuna göre listeleme gibi çalışmalar yapılıyor. Okullar değerlendirilip ardından sırayla sosyal medya hesaplarından destek için paylaşılıyor. Destek olmak isteyenler doğrudan okul ile iletişime geçip ihtiyaçlarını kargo ile adresine gönderiyor. Diğer bir ifadeyle dernek okul ile destekçi arasında köprü görevi görüyor. Canşi, “Editörümüz Özlem hanımla dönemsel ihtiyaçlara göre proje etkinlikleri düzenleyip sosyal hesaplarımızda paylaşarak öğrencilerimizin eşit eğitim imkanına sahip olabilmeleri adına desteklerin ulaşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derneğimizin Ağrı’da olması ve burada yaşadığım için öğretmenlerden gelen taleplere göre kışın bot mont, bayramlarda bayramlık kıyafet, okul seti gibi talepleri okullarımıza giderek gelen desteklerin dağıtımını yapıyoruz” dedi.

200 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI

Bütün proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 3 bin 500 köy okuluna (yaklaşık 200 bin öğrenci) ve 100’lerce aileye ve büyük sağlık sorunları olan 6 öğrenciye tedavisi için destek verildi. Özel gereksinimli öğrencilere akülü sandalyeler temin edildi . Aileleri ise Ağrı valiliği ve İbrahim Çeçen Vakfı ile birlikte çalışmalar yaparak maaş bağlandı. Onlarca üniversite okuyan öğrencimize burs imkanı sağlandı. Canşi diğer projeleri ise şöyle anlattı: “Öğretmenlerimiz çocukların ihtiyaçlarını belirliyorlar. Eylül ayında okul başlangıcında kırtasiye ve kitap talepleri oluyor. Kasım ayı ortalarında bot, mont, atkı ve ere ihtiyaçları oluyor. Yaklaşık 4 bin öğrenciye geçen yıl bot mont ve atkı bere temin ettik.”

AĞRI’DAN BAŞLADI

Köy Okulları Yardım Projesi Derneği Başkanı Cafer Canşi projenin ortaya çıkışını şöyle anlatıyor: “Ben de bir köy çocuğuyum. İlkokulu okuduğum köyümüzde -30/-40 derecelerde bir elimde kitap ve defterlerimin olduğu poşet diğer elimde tezekle okula gidiyordum. Köyde eğitim gören çocukların yaşadığı zorluğu çok iyi bilirim. İlkokul dönemlerimde yaşadığım zorlukları unutmadım o yüzden imkanım elverdiğince benim çocukluğumu yaşayan çocuklara destek olmak istiyordum. Yıllarca hep bir yardım kuruluşunda görev almak istedim. En çok istediğim şeydi çocuklara desteğe ihtiyacı olan insanlarımıza yardımcı olmak. Bir gün çalıştığım kurumumdaki meslektaşlarım Ağrı’daki köy okullarına kırtasiye desteğinde bulunmak istediklerini benim de kendilerine eşlik etmemi rica ettiler. Zaten çok istediğim hayalim olan bir görevdi, seve seve kabul ettim. Birlikte köy okullarını ziyaret edip hediyelerini dağıttık. Çocukların mutluklarını, imkanlarını görünce ve öğretmenlerden daha sonra talepleri olunca devam ettirmeye karar verdim. Önce Ağrı Köy Okulları Yardım Projesi ile başladım. Ağrı’lı iş adamlarımızdan destek talep ettim ve destek oldular, 70 köy okuluna iş adamları ve dernekler aracılığıyla bizzat izinli günlerimde yardım ulaştırdım. Bir günde 5-6 köy okuluna gidiyordum. Daha sonra sosyal medya da büyümeye başlayınca projenin başındaki Ağrı’yı kaldırıp ‘’Köy Okulları Yardım Projesi’’ ile devam ettim”



EN BÜYÜK SORUN EĞİTİMDE EŞİTSİZLİK

Cem Adrian (Müzisyen)

“Köy Okulları Yardım Projesi henüz yeni bir oluşum iken, Ağrı Patnos’ta bir köy okulu öğretmeni ve öğrencilerinden aldığım mektuplar ile başlayan, onları Ağrı Patnos’ta yüzyüze ziyaret etmem ile daha da perçinleşen bir birliktelik oldu. Bana göre Türkiye’nin en büyük sorunu ‘eğitim ve eğitimdeki eşitsizlik’... Özellikle doğuda, köylerde, köylerin en ücra köşelerinde kalmış çocuklara ulaşabilmek, onların hayatlarını kolaylaştırabilmek, onları bir hayal sahibi yapabilmek dünyanın en kıymetli şeyi olabilir. Yıllardan bu yana elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ancak sosyal medyada benim gibi güçlü isimlere daha fazla ihtiyacımız var. Bu iyilik hareketini daha fazla insan ulaştırmaya ve bulaştırmaya ihtiyacımız var. Bunun için de çalışmalarımız mevcut. Mesela Köy Okulları Yardım Projesi YouTube kanalında “Hikaye Okumaları” içerikli bir projemiz var. Ünlü isimlere hikayeler okutmak ve bu izlenmelerin tüm gelirlerinin sonsuza dek projeye gelir kaynağı olması ile ilgili bir hayalim var.”