Online ‘Hipokrat Yemini’

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri koronavirüs nedeniyle yemin törenlerini online ortamda yaptı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, tıp fakültesi dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrencilerin yer aldığı videolu törende mezunlar ‘Hipokrat Yemini’ni online yaptı. Mezun öğrencilerin isimlerinin tek tek yazıldığı törende konuşan Rektör Mustafa Ünal, şunları söyledi:

“Hepimiz için zorlu bir süreç olan pandemi nedeniyle eğitiminizin son günlerini ve mezuniyetinizi uzaktan tamamlamak zorunda kalmanın burukluğunu yaşıyoruz. Hayatınızın en önemli ve en güzel zamanları olan üniversite yıllarınızın sonuna geldiğimiz bugünlerde sizleri böyle uğurlamak istemezdik. Böyle zorlu bir sürece rağmen eğitiminizi başarıyla tamamlayarak mezun olmak adına sarf ettiğiniz çabayı takdir ediyor ve bu emeklerin karşılığında mezun olacak öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Hekimlik özel ve kutsal bir meslek. Özellikle bu dönemde bir kez daha anlaşıldı ki sağlık çalışanları olarak büyük bir sorumluluk ve özveri isteyen, çalışma koşulları çok zorlu, başkaları uğruna kendi hayatını riske eden, maddi ve manevi olarak ağır bir görevi yerine getirmekteyiz. Sizlerin de insana değer veren, ailesini, ülkesini ve tüm insanlığı seven, mesleki açıdan tam donanımlı ve bilinçli birer hekim olarak görevinizin hakkını vereceğiniz konusunda hiç şüphem bulunmuyor.

ASIL EĞİTİM MESLEK YAŞAMINDA

Tıp eğitimi oldukça zor. Asıl eğitim meslek yaşamında başlıyor. Türkiye’nin dört bir tarafında bu önemli görevi üstleneceksiniz. Bir meslektaşınız ve ağabeyiniz olarak sizlere naçizane tavsiyem hayatın özünü sevmek ve saygı duymaktır. İnsana, doğaya ve doğadaki tüm canlılara sevgi ve merhametle yaklaşın. Mesleğine tutkuyla bağlı bir hekim olarak, heyecanınızı yürekten hissediyorum. Bu heyecanınızın ve şevkinizin tüm meslek yaşamınız boyunca sürmesini diliyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Akdeniz Üniversitesi ailesi olarak her zaman sizlerin yanındayız."

Hekimlik yemininin çok önemli olduğunu ve meslek yaşamları boyunca bu yemine sadık kalmaları gerektiğini söyleyen Rektör Ünal’ın yemini okuması ve mezun öğrencilerin yemini tekrar etmesiyle hekim adayları and içti.

Dekan Özbilim ve dekan yardımcılarının dönem birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne tüm mezunları temsilen plaketleri takdim edilerek video son buldu.