DÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndemine oturan koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± her alanda tahribat yaratÄ±rken, bu sÃ¼reÃ§ten en Ã§ok etkilenen ise, mutlaka sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi gereken eÄŸitim sistemi oldu. Psikolojik danÄ±ÅŸman Sevgi UmuÃ§, pandemi sÃ¼recinde uzaktan eÄŸitimin Ã§ocuklar Ã¼zerindeki etkilerini deÄŸerlendirerek, Ã§ocuklara psikolojik yÃ¶nden destek olunmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â



Psikolojik DanÄ±ÅŸman UmuÃ§, pandemi sÃ¼recinin Ã§ocuklar Ã¼stÃ¼ndeki etkilerini deÄŸerlendirerek, ÅŸu ifadelere yer verdi:



Uzaktan eÄŸitim dikkat daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±na neden olabilir



"Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vermiÅŸ olduÄŸu karar; aÃ§Ä±lan ve aÃ§Ä±lacak olan okullarda eÄŸitimin online olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde. Ã–ÄŸrencilerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu okullarÄ±n yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim vermesini sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklerken, arkadaÅŸlarÄ±yla aynÄ± sÄ±rayÄ± paylaÅŸmayÄ± ve okulun eÄŸlenceli havasÄ±nÄ± solumayÄ± istiyor. Uzaktan eÄŸitim, bazÄ± Ã¶ÄŸrencilerde dikkat daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±na, dikkati tam olarak derse ve Ã¶ÄŸretmene verememeye, konsantrasyon problemlerine yol aÃ§tÄ±. Ã–ÄŸrenciler, alÄ±nan bu kararÄ±n, yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerin onlarÄ±n saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¶n planda tutularak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±na varmalÄ±lar. VirÃ¼sÃ¼n gidiÅŸatÄ±na gÃ¶re belli deÄŸiÅŸiklerin ansÄ±zÄ±n olabileceÄŸini bilmeli ve bu belirsizliÄŸe mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalÄ±lardÄ±r. Online eÄŸitim dÃ¶neminin geÃ§ici bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸunu, eÄŸitim hayatlarÄ± boyunca bÃ¶yle sÃ¼rmeyeceÄŸini unutmasÄ±nlar. SalgÄ±n hastalÄ±k dÃ¶neminde eÄŸitimlerinden mahrum kalmamalarÄ± iÃ§in yapÄ±lan bir yÃ¶ntem olduÄŸunun farkÄ±na varmalÄ±lar.



Aileler bu sÃ¼reÃ§te Ã§ocuklarÄ±nÄ± desteklemeli



Ailelerin de bu konuda Ã§ocuklarÄ±na destek vermeleri gerektiÄŸini belirten Psikolojik DanÄ±ÅŸman Sevgi UmuÃ§, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti;



Aileler, uzun sÃ¼re ekran baÅŸÄ±nda online ders dinlemenin sebep olabileceÄŸi can sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n farkÄ±na varmalÄ± ve bu sÃ¼reÃ§te onlara destek olmalÄ±. Ã‡ocuklarÄ±na, onlarÄ±n motivasyonlarÄ±nÄ± artÄ±racak ev iÃ§i farklÄ±, eÄŸlenceli aktiviteler yaratma ÅŸansÄ± sunabilirler. MEB, psikososyal destek kapsamÄ±nda "Aileler Ä°Ã§in Ã‡ocuklara YardÄ±m Rehberi" ile "YetiÅŸkinler Ä°Ã§in Bilgilendirme Rehberi yayÄ±nladÄ±. YayÄ±nlanan rehberler ile aileler hem kendilerine hem de Ã§ocuklarÄ±na faydalÄ± olabilecek bilgiler elde ettiler. EÄŸitimin ertelenmesi Ã§oÄŸu Ã¶ÄŸrencide stres, Ã¶fke, kaygÄ±, korku gibi normal tepkiler doÄŸurdu. Tepkilerin saÄŸlÄ±klÄ± dÃ¼zeyde kalabilmesi adÄ±na rehberde de belirtildiÄŸi gibi Ã§ocuklarla birlikte vakit geÃ§irilmeli, onlarÄ± dinlemeli, rahatlatmalÄ±, korumalÄ±, onlara yaÅŸanan durumun normal olduÄŸunu, herkesin genel olarak benzer duyguyu paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemeli, yanlarÄ±nda olduklarÄ±nÄ± gÃ¶stermeli ve onlarÄ±n soru sormalarÄ±na izin vermeliler.