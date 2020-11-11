Onları hiçbir güçlük durduramıyor

Bahçesaray ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 100 haneli Çatbayır Mahallesi’nde yaşayan öğrenciler de Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi haftanın iki günü okula gidiyorlar. Burada yaşayan ve ailelerinin geçim kaynağı hayvancılık olan öğrenciler okula gitmedikleri günlerde meraya otlamaya giden koyunlarının başında bekliyor. Ama çalışkan öğrenciler merada da derslerini ihmal etmiyor. Bahçesaray Kız Yatılı Bölge Okulu (YİBO) 6’ncı sınıf öğrencisi Eylül Kayan, telefon hatlarının iyi çekmediğini, bundan ötürü zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını ama evlerinde EBA TV izleyerek, merada ise konuları kitaplardan takip ederek açığı kapatmaya gayret ettiklerini söylüyor.

Yetkililerden, tablet bilgisayar ve daha iyi bir internet altyapısı istediklerini anlatan Kayan, "İnternete bazen bağlanamıyoruz. Biz de bu açığımızı gidermek için fırsatını bulduğumuz her yerde ders çalışıyoruz" diyor.