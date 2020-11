Onlara uzaktan eğitim yok

GELECEĞİN veteriner hekimlerinin yetiştiği 130 yıllık fakülte, pandemi nedeniyle öğrencilere kapılarını kapattı. Ancak diğer okullardan farklı olarak burada yaşam devam ediyor. Çünkü burası sadece öğrencilerin değil, hayvanların da yaşam alanı. Dekan Yardımcısı Tolga Kahraman, okuldaki yaşamı ve klinik derslerdeki yüz yüze eğitimi şöyle anlattı:

ONLAR HEP BURADA

“İneklerimiz, koyunlarımız, dışarıda gördüğünüz kedi ve köpeklerimiz var. Burası her zaman yaşayan bir fakülte. Onlar bizim iş arkadaşlarımız. Her zaman buradalar. Öğrenciler uzaktan eğitimle devam etse de hayvan dostlarımız burada. Aynı eğitim öğretim varmış gibi, hiç pandemi olmamış gibi süreç devam ediyor.

Pandemi sürecinde 4 ve 5’inci sınıfları klinik uygulamaları için okula çağırdık. Her sınıfta yaklaşık 160 öğrenci var. Bu öğrencileri kendi içerisinde dört gruba böldük. Üç haftalık sıkıştırılmış ve yoğunlaştırılmış klinik uygulama grubuna davet ettik. Her grup kendi içerisinde beş ana bilim dalına bölünüyor. Rotasyona sokarak öğrenci temasını mümkün mertebe en aza indirdik. Her grupta yaklaşık beş öğrenci oluyor. Bir sorun çıkarsa sadece o beş kişiyi izole etmiş oluyoruz.

ÖĞRENCİLER ONLINE SINAVDAN MEMNUN

1, 2 ve 3’üncü sınıflar online eğitime devam ediyor. Yaptığımız klinik derslerin canlı videoları çekiliyor. Arşivimiz giderek genişliyor. Veteriner hekimlikte online çok mümkün değil ama şu an buna mecburuz. Sınavlar da ne yazık ki online yapılıyor. Bu durumdan öğrenciler gayet memnun. Daha rahat geçiyorlar. O yüzden daha rahat ediyorlar.”

DEPREMLE BAŞLAYAN DEĞİŞİM



DEKAN Yardımcısı Kahraman okulla ilgili şu bilgileri verdi: “Silivri depreminin ardından biraz hasar aldık. Normalde iki ana binamız vardı. Biri ana bina diğeri hayvan hastanesi binası. Ana bina şu an yıkılıyor. Oradaki idari büroları, dekanlığı, bölümleri, öğretim üyelerini Hadımköy’e taşıdık. İnşaat çalışması var şu an. O da haziranda bitecek. Önümüzdeki üç senelik dilimde yeni binaların yapılacağını umut ediyoruz. Her şey yeni bir başlangıç. 2019’daki depremle başlayan değişim önümüzdeki üç dört sene devam edecek.” gibi.