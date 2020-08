Onlar yaptı siz yapmayın... ‘Yanlış tercih’ yapanlardan öneriler

Üniversite sınavına giren adayların önemli bir bölümü üniversite öğrencisi ya da mezunlardan oluşuyor. Adaylar “Bir sene beklemeyeyim, neresi olursa gideyim” diyerek istemedikleri bölümü tercih edebiliyorlar. Ya da kazandıkları bölümün kendilerine göre olmadığını sonradan farkediyorlar. Böyle olunca da adaylar tekrar tekrar sınava girebiliyor. İşte bu nedenle doğru tercih çok çok önemli. Üniversite öğrencisi olup da bölümünü değiştirmek isteyen bu nedenle 2020’de yeniden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren adaylardan sizler için tavsiyeler aldık. İşte o adaylardan tercih önerileri:

SEVDİĞİM MESLEK İÇİN TEKRAR SINAVA GİRDİM

Ömer Sezer (Marmara Üniversitesi 1’inci sınıf öğrencisi): Hemşirelik okuyorum. Sayısalcıyım ve tam bir matematik hastasıyım. Şu an okuduğum bölüm de güzel fakat tüm dersler ezbere dayalı olduğundan başarı sağlayamamaktan korkuyorum. Tekrar sınava girmemdeki amaç matematik okumak. Sevdiğim mesleği yapmak. Tercih döneminde hocalarımla, bu işin profesyonelleriyle konuştum. Tercih listemi daha çok ataması iyi meslekler üzerinden yaptım. Tercih yapan öğrencilere çok kısıtlı bir süre veriliyor. Aslında tercih yapmak sağlıklı düşünüp karar vermek ve meslek araştırmaları açısından çok zaman gerektiriyor. Tabi süre kısıtlı olunca oldu bittiye geliyor her şey. Bu yıl tercih yapacak arkadaşlarıma kesinlikle şu iki hatayı yapmalarını öneriyorum. Birincisi sadece ataması iyi diye bölüm seçmeyin. İkincisi sadece aileniz istediği diye bir bölümü seçmeyin. Ne olursa olsun kesinlikle sevdiğiniz, yatkın olduğunuz ve o mesleği icra ederken zevk alacağınızı düşündüğünüz bölümleri tercih edin. Sonuçta aileniz okumayacak, aileniz o mesleği icra etmeyecek, bu sizin hayatınız. Aksi olursa pişman olursunuz. Ataması iyi meslekler de aynı şekilde, belki erken atanırsınız fakat bir ömür sevmediğiniz bir mesleği yapmak zorunda kalırsınız. Sevdiğim bir hocamın da dediği gibi her şeyi devletten beklememek gerekiyor, mesele paraysa özel sektörde çok daha fazla var. Ben de ailem istedi ve ataması iyi diye tercih yaptım ve şu an pişmanım bu nedenle sonuç ne olursa olsun sevdiğim mesleği icra etmek için tekrar sınava girdim. Özetle tüm mesleklerin bizim hayal gücümüze fikirlerimize ihtiyacı var, tüm mesleklerin bizim kabiliyetimize ihtiyacı olduğunu düşünürsek, sevdiğimiz mesleği yapmak önemli çünkü o şekilde gerçek başarıyı elde ederiz.

BAŞIMA NE GELDİYSE ACELEDEN GELDİ

Melik Çelik (Marmara Üniversitesi 1’inci sınıf öğrencisi): Gazetecilik bölümdeyim, hukuk hedefliyorum. Tercih yaparken puanım nereye yeterse gideyim diye düşündüm. Ama bölüme gelince iş bulamama endişesi yaşadım. Ortamı da gördüm. Bu nedenle tekrar sınava girdim, hukuk fakültesi istiyorum. Türkiye’de kamu yönetimi, iktisat gibi bölümlerin iş olanakları çok düşük. Çok fazla mezun var. Bu yüzden bölüm seçerken istihdam oranlarını iyi araştırmalı. ‘Yapamam, edemem’ diye düşünmeyin. Zorlayın kendinizi. Çalışınca insan her şeyi yapar. Kendi yeteneğinize bakın. Yeteneğiniz olan konulara yönelin. Bir insanın bir işi yapabilmesi için istekli olması gerekiyor. Öğrencilerin birçoğu bunun için strese giriyor.İstediğiniz meslekleri yapanları yerinde görün. Tecrübe sahibi olun. Sadece rehber öğretmenlere değil, farklı farklı öğretmenlere de danışın. Farklı mesleklerden insanlar ve üniversite öğrencileriyle konuşun. Tercih merkezlerine gidin. Tercih için acele etmeyin. Benim başıma ne geldiyse aceleden geldi. Önce kararınızı verin.

NERESİ OLURSA YAZAYIM DEMEYİN

Arda Gün (Akdeniz Üniversitesi 1’inci sınıf öğrencisi): Pazarlama okuyorum ama bana göre bir bölüm olmadığını anladım. Benlik değilmiş. Tam olarak ne istediğimi bilmiyordum. O yüzden neresi olursa yazayım diye yazdım ama beğenmedim. Tercih yapacak adaylar rehber hocalarına çok güvenmesinler. Normalde rehber hocası YÖK Atlas’ı açar oradan söyler. Öncelikli olarak kendi istedikleri bölümleri belirleyip hocaya öyle danışsınlar. Rehber hocaya fikir sahibi olarak gitmeleri lazım. Yanlış tercih benim suçum oldu. Ben deneyim olsun istemiştim. Ne istediğimi bilmiyordum öğrendim. Şu anda sosyoloji hedefliyorum. İstemediğiniz bir bölümü kesinlikle yazmayın. Yazsaydım daha iyi olurdu düşüncesi de olabilir. Ama puan da düşüyor bunu da göz önünde bulundurun. Tercih yapıp bir yere yerleştiğinizde gelecek yıl tekrar sınava girdiğinizde 25 puana yakın bir düşüş oluyor.

BEKLEMEK KAYIP DEĞİL

İsmail Gökhan Belverenli (Kocaeli Üniversitesi 1’inci Sınıf öğrencisi): Elektrik mühendisliği okuyorum. Hedefim diş hekimliğiydi. İlk girdiğimde kazandım. Beklesem mi gitsem mi dedim. Sonra gideyim ortamı bir göreyim dedim. Mühendislik olunca da geçen sene üniversiteye kayıt yaptırdım. Bu sene de tekrar girmek, şansımı denemek istedim. Bölümümü de sevdim. Sevmeseydim kaydımı dondururdum. Eğer gerçekten bölümü sevmiyorsanız bir, iki yıl kayıp değil. Nasıl olur bu bölüm diye merak ediyorsanız gidip görmek de mantıklı. Ama bir sonraki sene sınava girdiğinizde puan kesiliyor. Bunu da göz önünde bulundurun. Tercih yaparken bence istediğiniz bölümü seçin. İlgi alanınıza yönelin. Bir senem kaybolacak diye düşünmeyin. İki, üç sene beklemek de kayıp değil. Meslek sahipleriyle görüşün. Ben tercih yapmadan önce kaç diş hekimiyle görüştüysem bu bölümü yazma, zor dediler. Görüşün, fikir alın ama yine de son kararı kendiniz verin. Kariyer hedefi nedir, istihdamı nasıl bunlara da bakın. Ben hiç tanımadığım hocalarla da görüştüm, fikirlerini aldım. Arkadaşlarımın öğretmenleriyle bile görüştüm. Tercihi son güne bırakmayın.