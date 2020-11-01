Onkoloji nedir? Onkoloji uzmanı ne demek? Onkoloji uzmanı neye ve hangi hastalıklara bakar?

Onkoloji tıpta en çok ihtiyaç duyulan bölümlerden biridir. Kanserin oluşumu ile ilgilenen Onkoloji bölümünde hastalıkların tanısının konulmasının ardından tedaviye başlanır.

Onkoloji Nedir?

Onkoloji, kanserin oluşumunun yanı sıra nedeni ve tedavisi ile ilgilenen geniş kapsamlı bir tıp alanıdır. Günümüzde giderek artış gösteren kötü huylu tümörlere kanser denilmektedir. Türkçe'de Onkoloji terimi ise "Kanserbilim" anlamına gelir. Onkoloji ciddi bir bilgi ve birikim gerektirir. Bu nedenle Onkologlar cerrahi uzmanlar ile işbirliği halinde çalışırlar.

Onkoloji'nin de alanları bulunur. Özellikle cerrahi onkolojinin yanı sıra tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi de bulunur. Ayrıca radyasyon onkolojisi ortak çalışmalar ile birlikte kanser hastalığının tedavisi ile takibi de doğru şekilde yapılır. Kanser hastalarında ilaç tedavisi ile tıbbi onkoloji tarafından takip edilir. Cerrahi onkoloji servisi kanserli dokunun güvenle çıkarılmasını sağlar. Radyoterapi tedavisi ise radyasyon onkolojisi bölümü tarafından ele alınır.

Onkoloji Uzmanı Ne Demek?

Bazı doktorlar onkoloji alanında uzmanlaşırlar. Onkoloji alanında uzmanlaşmış olan doktorlara Onkolog denilmektedir. Tıbbi onkologlar hastanın kanserle mücadelesinde her zaman önemli roller üstlenirler. Özellikle kanser tedavisinin tanısının konulduğu andan sonrasına kadar süregelen süreçte Onkologlar hastalığın takibini yaparlar. Onkologlar vücutta oluşan tümörlerin oluşumu ve tanısı ile ilgili araştırma ve incelemeleri yaparlar. Ayrıca kanser tedavisinde onkologlar da önemli roller oynar. Onkoloji ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına onkolog denilmektedir. Aynı zamanda onkologlar kanser ve kanser türevleri ile ilgilenerek kanserin yapısını belirlerler. Ayrıca tanı ve tedavisi uygulanan kanserin cerrahi operasyonlarıyla da ilgilenilir.

Onkoloji Uzmanı Neye ve Hangi Hastalıklara Bakar?

Onkoloji uzmanlarının alanları kanserli hücrelerdir. Tıp dünyasında önemli bir yere sahip olan Onkoloji alanı pek çok hastalığa bakar. Özellikle Lösemi, böbrek kanseri, karaciğer kanseri, kemik kanseri ve daha pek çok kanser türü ile Onkoloji Uzmanları ilgilenir. Onkoloji uzmanları vücutta meydana gelen kanser türlerine dair tanı koyduktan sonra tedavi sürecini başlatırlar. Onkoloji uzmanları kanser çeşitlerinin tümü ile ilgilenirler. Bu kanser türlerinin tedavisinin de doğru şekilde yürütülmesini sağlarlar.

Geniş bir kapsamı olan Onkoloji alt dallara ayrılır. Bunlar;

Jinekolojik Onkoloji: Kadınlarda üreme organlarında başlayan kanser türü ile ilgilenen daldır.

Medikal Onkoloji: Kanser hastalarında kemoterapi ilaçları konusunda uzmanlaşılan bir alan olarak bilinir.

Pediatrik Onkoloji: Kanser tanısı çocuklara konulduğunda bu alan kanserin teşhis ve tedavisi ile ilgilenirler.

Radyasyon Onkolojisi: Kanser alanında radyoterapi alanında uzmanlaşılmış olur.

Cerrahi Onkoloji: Kanser ile ilgili biyopsi işlemi ve tümörün çıkarılması ile ilgilenen alandır. Aynı zamanda onkoloji ameliyatları da yapılır.

Onkoloji bölümünde kanser hastalarının tanısının konulmasının ardından tedavi sürecine başlanır. Pek çok doktorun bir araya gelerek başlattığı bu tedavi sürecinin en önemli ayağı da kemoterapi evresi olarak bilinir. Kemoterapi sürecinde kanser hastalığının ilaçla tedavisi başlar. Bu tedavi süreci ise Medikal Onkolog tarafından yönlendirilir.

Kemotarapi süreci ise tümörlü hücrelerin büyümesini engeller. Aynı zamanda bu hücreleri yok etmeyi de amaçlar. Kemoterapi ilaçları kanserin türüne ve boyutuna göre belirlenir. Bu ilaçların bazıları ağızdan çoğu ise damar yolu ile verilmektedir. Kanseri yok etmek için kullanılan bu kemoterapi ilaçları oldukça güçlüdür. Bazı kemoterapi ilaçları ise tümör ile savaşan ilaçların etkilerini azaltmaya yönelik kullanılır. Bu nedenle kemoterapi ilaçlarının doğru kullanımı çok önemlidir.