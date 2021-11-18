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Öngörü nedir, ne anlama gelir? Öngörü kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Öngörü nedir, ne anlama gelir Öngörü kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Dil devriminden sonra literatüre giren öngörü kelimesi, ön ve görü kelimesinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Görü, bir konu hakkında fikir sahip olmak anlamına gelir. Öngörü, henüz gerçekleşmemiş bir olay hakkında öncesinde bilgi sahibi olmak ve fikir beyan etmek demektir. Kelimenin sıfat hali ''öngörülü'' şeklinde yazılır. Örneğin: ''Haşim bey, çok öngörülü biri.'' Öngörü nedir, ne anlama gelir? Öngörü kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek cümlelerle birlikte ayrıntılı olarak derledik.

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Türkçede ''ön'' ile başlayan birçok kelime türetilmiştir. Örnekler: 1- Ön yargı 2- Öncelemek 3- Öncü 4- Öncül 5- Önce 6- Önder 7-Önsezi 8-Önlük 9- Önsel 10- Önlemek 

 Öngörü Nedir?

 Öngörü, bir konu hakkında öncesinde bilgi sahibi olmak ve ona göre hareket etmek manasına gelir.

 Öngörü Ne Anlama Gelir?

 Öngörü, bir olay ya da durum hakkında tahminde bulunmak anlamına gelir. Öngörü ile ön yargı sıklıkla birbirine karıştırılsa da iki kelime farklı anlama gelir. Öngörü, belli başlı kriterleri göz önünde bulundurarak fikir yürütmek ve tahminde bulunmak demektir. Ön yargı ise, hiçbir dayanak olmadan yargıya varmak manasına gelir.

 Öngörü Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre öngörü kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir:

 İlk Anlamı: Tahmin etmek

 İkinci Anlamı: Akıl yürütmek

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 Öngörü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Bu kadar o kadar öngörülü davranmış olmama rağmen sonunda hayal kırıklığına uğradım.''

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