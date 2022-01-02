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Öneri Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Öneri Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Öneri Ne Demek, Ne Anlama Gelir Öneri Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Önermek fiilinden türetilen öneri kelimesi, 1932 yılında gerçekleşen dil devriminden sonra literatüre girdi. İki ya da daha fazla seçenek arasında kalmış kişilere verilen tavsiyelere öneri denir. ''Sinemaya gidelim mi?'' - ''Birlikte ders çalışalım mı'' gibi teklifler de öneri cümlelerine örnek olarak gösterilebilir. Öneri ne demek, ne anlama gelir? Öneri TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

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 Öneri kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Tavsiye 2- Teklif 3- Tasarı 

 Öneri Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Öz Türkçe bir sözcük olan öneri, birisine belli başlı konularda seçenek sunmak ve tavsiyelerde bulunmak anlamına gelir. Bu kelimeyle aynı kökten türeyen önerge sözcüğü ise milletvekilleri tarafından görüşülmesi ve karara bağlanması için meclise sunulan teklif anlamına gelir. 

 Bu kelimenin fiil hali iki şekilde yazılabilir: 1- Önermek 2- Öneri Sunmak. 

 Not: Bir mantık terimi olan önerme ile öneri birbirine karıştırılmamalıdır. Öneri, birisine sunulan teklif demektir. Önerme ise yanlış ile doğru arasında ayrım yapabilmek için uygulanan yöntemlerden her biridir. 

 Öneri TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil Kurumuna göre Öneri kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Birisine yapabileceği şeyleri arasından seçenek sunmak

 İkinci Anlamı: Teklif 

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 Öneri Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 ''Verdiğin önerilerin her birini can kulağıyla dinlediğimizi bilmelisin..''

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