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Önemli kelimesinin eş anlamlısı nedir? Önemlinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Önemli#Önemli Eş Anlamlısı
Önemli kelimesinin eş anlamlısı nedir Önemlinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Önemli kelimesi günlük hayatta çokça kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle kullanım alanı itibariyle önem arz etmektedir. Bununla birlikte bu kelimenin eş anlamlısının TDK'ye göre ne olduğu da merak edilir. Bu bakımdan Önemli kelimesinin eş anlamlısını öğrenebilir ve buna göre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki, önemli kelimesinin eş anlamlısı nedir? Önemlinin TDK'ye göre eş anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Önemli, Türkçe kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimizde sıklıkla kullanılmaktadır. Önemli kelimesinin eş anlamı ise ehemmiyetli, mühim gibi kelimelerdir.

 Önemli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Önemli kelimesi etimolojik olarak ''öne'' ya da '' öncelik verme, öne geçirme'' kelimelerinden türetilmiştir. Bu kelime dilimizde önemli olan, değer verilen anlamında kullanılan bir sözcüktür.

 Önemli kelimesinin eş anlamlısı olarak mühim kelimesi sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Mühim kelimesi önemlinin eş anlamı olarak en sık tercih edilen kelimedir.

 Önemli Kelimesinin TDK'ye Göre Eş Anlamlısı Nedir?

 Önemli kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre ehemmiyetli, önemli olan şey manasında kullanılmaktadır. Ayrıca TDK'ye göre mühim kelimesi önemlinin eş anlamlısı olarak değerlendirilir.

 Önemli Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Kelimeler

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 Önemli kelimesi ile aynı anlamlara gelen birçok eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Bunlar;

 - Mühim

 - Ehemmiyetli

 - Önemli olan

 - Öncelikli

 - Muazzam

 - Sayılı

 - Güçlü

 Önemli Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı (Eş Anlamlı Kelimelerle)

 - Benim için önemli olan sağlıktır.

 - Onun için ne kadar mühim olduğunun farkında mısın?

 - Bu gerçekten ehemmiyetli bir konu.

 

 

 

 

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