Önem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Önemin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Önem kelimesiyle örnek cümleler:

1- Keşke ilişkimize biraz saygı gösterip bana önem verseydin.

2- Ben sevgiden ziyade güven duygusuna önem veriyorum.

Önem Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Ehemmiyet:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan ehemmiyet kelimesi, ''ehemm'' sözcüğünden türetilmiştir. Dikkat edilmesi gereken en önemli konular ehem olarak nitelendirilir. Ehemmiyet ise bir şeye çok fazla önem vermek anlamında kullanılır.

2- İhtimam:

İhtimam, hem dikkat etme hem de özen gösterme anlamına gelir.

3- İtina:

Bir şeyin tam olarak istenildiği gibi olması için gayret etmeye itina denir. İtina kelimesinin yan anlamı ise önem ve ehemmiyettir.

4- Özen:

Günlük hayatta sık sık kullandığımız özen kelimesi, dikkat etmek ve önem vermek anlamında kullanılır.

Önemin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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1- Benim hakkında söylenen asılsız şeylere ehemmiyet vermediğin için sana çok teşekkür ederim.

2- Bahçeye biraz daha ihtimam gösterseydin bu kadar bakımsız görünmezdi.

3- İtinalı bir şekilde evin her köşesini temizledi.

4- Bundan sonra derslerime daha fazla özen göstereceğim.