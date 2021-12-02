Önem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Önemin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Önem kelimesiyle örnek cümleler:
1- Keşke ilişkimize biraz saygı gösterip bana önem verseydin.
2- Ben sevgiden ziyade güven duygusuna önem veriyorum.
Önem Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Ehemmiyet:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan ehemmiyet kelimesi, ''ehemm'' sözcüğünden türetilmiştir. Dikkat edilmesi gereken en önemli konular ehem olarak nitelendirilir. Ehemmiyet ise bir şeye çok fazla önem vermek anlamında kullanılır.
2- İhtimam:
İhtimam, hem dikkat etme hem de özen gösterme anlamına gelir.
3- İtina:
Bir şeyin tam olarak istenildiği gibi olması için gayret etmeye itina denir. İtina kelimesinin yan anlamı ise önem ve ehemmiyettir.
4- Özen:
Günlük hayatta sık sık kullandığımız özen kelimesi, dikkat etmek ve önem vermek anlamında kullanılır.
Önemin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Benim hakkında söylenen asılsız şeylere ehemmiyet vermediğin için sana çok teşekkür ederim.
2- Bahçeye biraz daha ihtimam gösterseydin bu kadar bakımsız görünmezdi.
3- İtinalı bir şekilde evin her köşesini temizledi.
4- Bundan sonra derslerime daha fazla özen göstereceğim.