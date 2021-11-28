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Ondalık Sayılar Nedir? Ondalık Sayılarda Toplama, Çıkarma, Çarpma Ve Bölme İşlemi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Ondalık Sayılar Nedir Ondalık Sayılarda Toplama, Çıkarma, Çarpma Ve Bölme İşlemi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Sayılar kendi içinde pek çok çeşide ayrılmaktadırlar. Bu sayılardan bir de ondalık sayılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ondalık sayılar genellikle pek çok sayı ile karıştırılmaktadır. Ondalık sayılar nedir? Ondalık sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi örnekleri ile konu anlatımı şeklindeki başlıkları tüm detayları ile derledik.

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Ondalık sayılar olarak bilinmekte olan sayılar esasında rasyonel sayılardır. Bütün rasyonel sayıların ise ondalık sayı biçiminde gösterilmesi durumu söz konusudur. Bu bakımdan ondalık sayı kavramının iyi anlaşılması önem taşımaktadır. 

 Ondalık Sayılar nedir? 

 Rasyonel sayılarda paydası 10 ve 10 sayısının kuvvetleri durumunda olan kesirlere ondalık sayı denilmektedir. Bir rasyonel sayıyı ondalık sayı haline dönüştürmek ise mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra ondalık sayılarda rasyonel sayılara dönüştürülebilir. Ondalık sayıların tam kısmı ve bir tamdan küçük kısmı araya virgül konularak gösterilir. Konu ile ilgili olarak şu şekilde örnek verilme durumu söz konusudur: 

 23,58= Bu ondalıklı sayının tam kısmı 23 sayısı iken ondalıklı kısmı ise 58 sayısı olmaktadır. Bu sayı esasında 23 sayısından büyük olup, 24 sayısından ise küçük olan arada bir sayı olma niteliği barındırmaktadır. 

 Ondalık sayılarda araya konulan virgül bir tam sayı ile bir tam sayıdan küçük durumda olan sayıyı birbirinden ayırma görevi üstlenir. Bir tamdan daha küçük olan kısımlara ondalıklı yahut kesir adı verilmektedir. Rasyonel olan sayılar kolay bir şekilde ondalık sayılara çevrilebilir olmaktadırlar. Bunun yapılabilmesi için kesrin payının paydasına bölünmesi gerekmektedir. Bunun haricinde paydasındaki sayıyı 10 sayısının kuvveti olarak yazma işlemini gerçekleştirdikten sonra da çevirebilmek mümkün olmaktadır. Konuyla alakalı olarak bir örnek verilmesi gerekirse; 3/5 kesirli sayısını ondalıklı sayıya çevirmek adına 3 sayısı ile 5 sayısının bölünmesi gerekmektedir. 

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 Ondalık sayılar da kolaylıkla rasyonel sayısına çevrilebilir olmaktadır. Bunun yapılabilmesi için ise ondalıklı sayının paydası 10 sayısının kuvveti olarak yazmak gerekir. Virgülden sonraki kısım ise pay kısmına yazılmalıdır. Ortaya çıkan rasyonel sayıda sadeleştirme yapılması durumu söz konusu ise sadeleştirme yapılması gerekmektedir. 

 Ondalık Sayılarda Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemi Örnekleri İle Konu Anlatımı 

 Ondalık sayılarda dört işlem son derece kolay olmaktadır. Ondalık sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin yapılması rahatlıkla yapılabilir niteliktedir. Ondalık sayılarda dört işlemin yapılışı ise şu şekilde gerçekleştirilmektedir:

 - Ondalık Sayılarda Toplama İşlemi : Ondalık sayılarda toplama işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle tam sayılı kısımlar alt alta gelecek biçimde yazılmalıdır. Böylelikle virgüller de alt alta gelmesi durumu söz konusu olmakta sonucunda sayılar toplanabilir olmaktadır. Virgül ise çıkan sonuca göre aynı hizadan alınır. 

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 Ondalık Sayılarda Çıkarma İşlemi: Ondalık sayılarda çıkarma işlemleri de toplama işlemlerine benzer şekilde yapılmaktadır. Aynen toplama işleminde olduğu şekliyle öncelikle tam sayılar alt alta gelecek biçimde yazılır ve çıkarma işlemi gerçekleştirilir. Virgül çıkan sonuca göre aynı hizadan alınır. 

 Ondalık Sayılarda Çarpma İşlemi: Ondalık sayılarda yapılan çarpma işlemi toplama ve çıkarma işlemlerinde olduğu şekliyle yapılmaz. Ondalık sayılarda çarpma işleminde virgül yokmuş gibi sayılar çarpılmaktadır. İşlem sonunda ise çarpılan sayıların virgülden sonraki basamak sayılarının toplamı kadar çıkmış durumda olan sonuç sağdan sola virgül ile ayrılmaktadır. 

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 Ondalık Sayılarda Bölme İşlemi: Ondalık sayılarda bölme işlemi yapılırken bölen virgülden kurtarılır. Bölenin virgülden kurtarılması esnasında kaç ile çarpılmış durumda ise bölünen de aynı sayı ile çarpılmaktadır. Sonrasında ise normal bölme işlemi gerçekleştirilir. Böylelikle ondalık sayılarda bölme işlemi kolaylıkla yapılmış olmaktadır.

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