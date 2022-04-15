Öncü, Sabit Ve Değişken Burçlar Nedir Ve Hangileridir? Özellikleri Hakkında Bilgi

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Öncü, sabit ve değişken kategorileri, olası her bir burç işaretinin yılın farklı bir zamanında gerçekleşmesi ve o mevsimin ayrı bir yönünü içermesidir.

Öncü, Sabit ve Değişken Burçlar Nedir?

Dünyanın yıllık döngüsü bize dört mevsim verir: ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Zodyak işaretlerini doğru sıraya dizerek, yılın (Kuzey Yarımküre'de) ateşli Koç mevsimi ile başladığını ve hassas Balık mevsimi ile tamamlandığını görüyoruz. Mevsimdeki bu dönüşlere atıfta bulunurken, oldukça dikkat çekici ve güzel bir şey buluyoruz. Zodyak işaretleri aynı zamanda yıl boyunca mevsimlerin değişimini de yansıtıyor.

Burç nitelikleri (aynı zamanda modaliteler veya üçlüler olarak da adlandırılır), yılın mevsimsel döngüsündeki farklı aşamaları ifade eder. Öncü burçlar bir sezona başlar. Sabit zodyak işaretleri her mevsimi tam olarak somutlaştırır. Değişken burçlar her mevsimi tamamlar ve bir sonrakine geçmemize yardımcı olur.

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Yine de, bir modalite aynı zamanda birinin başkalarıyla ve gruplarla nasıl etkileşime girdiğine dair fikir verdiğinden, sadece bu kavramın ötesinde zodyak işareti nitelikleri hakkında birçok büyüleyici yön vardır. Astroloji, bunu iyi yapsa da, sadece yaşam olaylarını tahmin etmekle ilgili değildir. Bu, kim olduğumuzu ve birbirimize nasıl bağlandığımızı daha iyi anlamakla ilgilidir.

Öncü, Sabit ve Değişken Burçlar Hangileridir?

Öncü Burçlar;

Bu burçların her biri bir mevsimi başlatır. Koç bahara başlar, Yengeç yaza başlar, Terazi ise sonbahara ve Oğlak kışı müjdelemektedir. Yeni dönemin geldiğine dair alarm verirlerken, bu insanlar genellikle olayları gerçekleştiren ve öne geçmek için ileri atılan kişilerdir. Profesyonel, kişisel, sosyal veya entelektüel olarak yeni döngüleri başlatmaktan korkmayanlar genellikle “yapanlar”dır. Çoğu zaman insanları bir amaç için toplamalarına ve bir yolculuk düzenlemeye başlamalarına izin veren bulaşıcı bir coşkuları vardır.

Bu nedenle, Öncü burçlar liderlik özelliklerine sahip olma eğilimindedir. Dünyayı bu vizyona uyacak şekilde yeniden yaratırken hırsları ve fikirleri onlar için önemlidir. Bununla birlikte, bu insanlar için bir sorun noktası, genellikle bir şeyleri harekete geçirmek için kıvılcım sağlarken, her girişimin sona erdiğini görmek için genellikle enerjiden veya takipten yoksun olmalarıdır.

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Sabit Burçlar;

Bu işaretler, her olası sezonun bir sonraki aşamasını alarak öncü burçları takip eder. Boğa baharı güçlendirir. Aslan yaz yayar. Akrep sonbaharı besler. Kova kışı kucaklar. Sabit zodyak işaretleri, yılın o zamanının güzelliğini tam olarak takdir ettiğimiz ve onun içinde merkezlendiğimizden, mevsimlerinin en saf düzenlemesidir. Buna alıştık ve bu mevsimsel dönemin zirvesinde olduğumuzun farkındayız. Sabit zodyak işaretleri, fikir alma ve onları sonuca ulaştırma dayanıklılığına sahip güç merkezleridir. Her şeyi başarabilecek kadar odaklandıkları için, çoğu zaman olayları görmek için dayanıklılıkları vardır.

Onlar için başarısızlık bir seçenek değildir çünkü muazzam bir sabır, iş ahlakı ve çaba kaynaklarına sahiptirler. Bu insanlar aynı zamanda inançlarında ve bağlılıklarında sarsılmaz oldukları için genellikle son derece sadık ve güvenilirdirler. Bununla birlikte, bu insanlar için bir çekişme alanı, aynı zamanda çok inatçı olmalarıdır. Değişimi sevmezler ve geçişleri idare etmekte çok zorlanırlar. Her şeyi olduğu gibi severler, çünkü kalplerini ve ruhlarını inandıkları şeye çok fazla koyarlar.

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Değişken Burçlar;

Bu burçların her biri mevsimsel bir döngüyü tamamlar ve bir sonrakine geçmemize yardımcı olur. İkizler baharı bağlar. Başak bizi yazdan uzaklaştırır. Yay, sonbaharı serbest bırakır. Balık kışı bitiriyor. Bu döngüler her mevsimin “hasatı”dır. Bu bağlamda, Değişken zodyak işaretleri, diğer insanların olmadığı durumlarda esnek ve uyarlanabilir olma konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahiptir. Değişimin kaçınılmaz olduğunu kabul ederler, bu yüzden onunla savaşmak yerine onunla birlikte ilerlemek daha iyidir.

Bu insanlar, genellikle birçok proje, durum ve ilişki arasında akıcı bir şekilde hareket eden çoklu görevlerde usta olan kişilerdir. Hayatlarını nasıl düzenleyecekleri konusunda farkındalık ve sezgilerini artırdılar. Özgürlük onlar için önemlidir, böylece önlerindeki birçok seçeneği keşfedebilirler. Çok yetenekli oldukları için birçok alanda üstünlük sağlayabilirler.