Önce kendi kazandı, sonra ikiz kardeşleri

Onlar birbirine sıkı sıkı bağlı üç kardeş; ağabey Deniz ile ikiz kız kardeşleri Selin ve Seher. Tokat’ta yaşayan Bektaş Adıgüzel kanser nedeniyle ölünce çocukları yetim kaldı. Deniz henüz 5 yaşında, kardeşleri Selin ve Seher ise 1 yaşındaydılar. Anne Karanfil Adıgüzel, yakın akrabalarının desteğiyle çocuklarına babalarının yokluğunu hissettirmemek için elinden geleni yaptı.

İlkokula başlayan Deniz Adıgüzel, başarılarıyla İngilizce öğretmeni Nurten Özsavran’ın dikkatini çekince üç kardeşin kaderini değiştirecek süreç başladı. Öğretmen Özsavran, anne Karanfil Adıgüzel’e Deniz’in Darüşşafaka sınavına hazırlanmasını önerdi. O ana kadar yetim ya da öksüz çocuklar için eğitim-öğretim veren bir kurumun varlığından habersiz olan Karanfil Adıgüzel, Deniz’i sınava hazırlamaya başladı. Güçleri sadece test kitabı almaya yetiyordu. Ama var gücüyle oğluna destek oldu.

EVDE SINAVA HAZIRLADIM

Deniz sınavı geçerek Darüşşafaka’ya kabul edildi. Bu yıl 9. sınıfa geçmenin mutluluğunu yaşarken bir başka heyecanı da yaşıyor. Eğitim hayatını sürdürdüğü Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na bu yıl kız kardeşleri Gönül Selin ve Eylül Seher de başlayacak. Geçtiğimiz 28 Haziran’da yapılan sınavı başarıyla geçen Selin ve Seher kardeşler Darüşşafaka’ya girmeye hak kazandılar.

Ağabey Deniz, kız kardeşlerini sınava kendisi hazırlamış: “Onlardan ayrılmadığım için çok sevinçliyim. Kardeşlerimle birlikte okuyacak olmak çok güzel. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim nedeniyle evde daha çok kalma imkânım oldu. Onlara sorular hazırladım ve sınava giriyormuş gibi testler yaptım. Anlamadıkları konuları anlattım. Başardılar ve çok mutluyuz.”

İÇİMİZDE KELEBEKLER UÇUŞUYOR

10 yaşındaki kız kardeşler Seher ve Selin okulun ilk ders zilini sabırsızla bekliyorlar. İkizler, “Kelebekler gibiyiz. İçimizde sanki kelebekler uçuşuyor ve biz de o kelebeklerle birlikte uçacak gibiyiz. Geleceğimiz değişeceği için o kadar heyecanlıyız ki okul çantalarımızı şimdiden hazırladık, zilin çalmasını bekliyoruz” diyor. İkizlerden Seher, müzik ve Almanca eğitimi almak, öğretmenlik yapmak istiyor. Selin ise tiyatro yapan bir avukat olma hayali kuruyor.

Kardeşler okullarına kavuşacakları gün için yüz yüze eğitimi beklerken anne Karanfil Adıgüzel, “Onlarla gurur duyuyorum” diyor.

DENİZ’İN HEDEFİ DOKTORLUK

Tıp okuyup iç hastalıkları uzmanı olmayı hedefleyen Deniz Adıgüzel, okulunda geçirdiği 4 yılda İngilizceyi çok iyi öğrendiğini, kulüplere katılarak sanattan bilime birçok alanda bilgi sahibi olduğunu ve geleceğe güvenle baktığını anlatıyor.