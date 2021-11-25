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Önce kelimesinin eş anlamlısı nedir? Öncenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Önce#Eş Anlamlısı
Önce kelimesinin eş anlamlısı nedir Öncenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eski Türkçe bir kelime olan önce, ''ön'' sözcüğünden türetilmiştir. Bu kelimenin ilk anlamı ilktir. Bir olayın geçmiş zamanda gerçekleştiğini anlatmak için kullanılan önce sözcüğü birçok tamlama ve kalıp ifadede de yer alır. Örnekler: 1- Öncelemek 2- Öncesinde 3- Vaktinden Önce. Önce kelimesinin eş anlamlısı nedir? Önce kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Önce kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1-Ahir

2- Sonra

3- Takiben

4- Artık

5- Müteakiben

 Önce Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Evvel:

 Evvel, zaman bildiren cümlelerde bir eylemin diğer eylemlere göre daha önce yapıldığını bildirir. Bu sözcük başta akl-ı evvel ve evveliyat olmak üzere birçok birleşik isimde ve tamlamada da kullanılır.

 2- İlk:

 Başlangıç anlamına gelen ilk kelimesi, cümle içerisinde evvel sözcüğünün yerine kullanılabilir. Kelimenin ''ilkin'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.

 3- Baştaki:

 Baştaki kelimesi hem zaman hem de yer bildiren cümlelerde ''önce'' anlamında kullanılır.

 4- Mukaddem:

 Kadim sözcüğünden türetilen mukaddem önce kelimesiyle eş anlamlıdır.

 Önce Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Bütün masallar ''evvel'' zaman içinde diye başlar.

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 2- Yıllar evvel onunla bir kitapçıda karşılaşmıştık.

 3- ''İlk'' önce cevabımı bekle sonra diğer sorulara geç.

 4- Söylenenlere ''ilkin'' ben de inanamamıştım fakat hepsi doğruymuş.

 5- Maalesef iletişimimiz en ''baştaki'' gibi iyi olmadı.

 6- Baki, Fuzuli ve Nedim ''mukaddem'' şairlerimiz arasında yer alıyor.

 

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