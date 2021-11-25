Önce kelimesinin eş anlamlısı nedir? Öncenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Önce kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1-Ahir

2- Sonra

3- Takiben

4- Artık

5- Müteakiben

Önce Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Evvel:

Evvel, zaman bildiren cümlelerde bir eylemin diğer eylemlere göre daha önce yapıldığını bildirir. Bu sözcük başta akl-ı evvel ve evveliyat olmak üzere birçok birleşik isimde ve tamlamada da kullanılır.

2- İlk:

Başlangıç anlamına gelen ilk kelimesi, cümle içerisinde evvel sözcüğünün yerine kullanılabilir. Kelimenin ''ilkin'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.

3- Baştaki:

Baştaki kelimesi hem zaman hem de yer bildiren cümlelerde ''önce'' anlamında kullanılır.

4- Mukaddem:

Kadim sözcüğünden türetilen mukaddem önce kelimesiyle eş anlamlıdır.

Önce Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Bütün masallar ''evvel'' zaman içinde diye başlar.

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2- Yıllar evvel onunla bir kitapçıda karşılaşmıştık.

3- ''İlk'' önce cevabımı bekle sonra diğer sorulara geç.

4- Söylenenlere ''ilkin'' ben de inanamamıştım fakat hepsi doğruymuş.

5- Maalesef iletişimimiz en ''baştaki'' gibi iyi olmadı.

6- Baki, Fuzuli ve Nedim ''mukaddem'' şairlerimiz arasında yer alıyor.