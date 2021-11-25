Önce kelimesinin eş anlamlısı nedir? Öncenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Önce kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1-Ahir
2- Sonra
3- Takiben
4- Artık
5- Müteakiben
Önce Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Evvel:
Evvel, zaman bildiren cümlelerde bir eylemin diğer eylemlere göre daha önce yapıldığını bildirir. Bu sözcük başta akl-ı evvel ve evveliyat olmak üzere birçok birleşik isimde ve tamlamada da kullanılır.
2- İlk:
Başlangıç anlamına gelen ilk kelimesi, cümle içerisinde evvel sözcüğünün yerine kullanılabilir. Kelimenin ''ilkin'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.
3- Baştaki:
Baştaki kelimesi hem zaman hem de yer bildiren cümlelerde ''önce'' anlamında kullanılır.
4- Mukaddem:
Kadim sözcüğünden türetilen mukaddem önce kelimesiyle eş anlamlıdır.
Önce Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Bütün masallar ''evvel'' zaman içinde diye başlar.
2- Yıllar evvel onunla bir kitapçıda karşılaşmıştık.
3- ''İlk'' önce cevabımı bekle sonra diğer sorulara geç.
4- Söylenenlere ''ilkin'' ben de inanamamıştım fakat hepsi doğruymuş.
5- Maalesef iletişimimiz en ''baştaki'' gibi iyi olmadı.
6- Baki, Fuzuli ve Nedim ''mukaddem'' şairlerimiz arasında yer alıyor.