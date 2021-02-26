Önce Düşün Sonra Söyle atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Önce düşün sonra söyle atasözü, sonradan sorun yaşamamak için düşünülmeden konuşulmaması gerektiğini anlatan, bir atasözüdür.

Önce Düşün Sonra Söyle Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Söylenmiş bir sözü geri almak, o sözün açtığı yaraları kapatmak ya da sebep olduğu sorunları düzeltmek oldukça zordur. Bu yüzden de o yaraları açmamak ve sorunlara sebep olmamak en iyisidir. Bunu sağlamak için de insanın düşünmeden konuşmaması gerekir. Pişman olmamak, insanları kırmamak, kendimizi zor bir duruma sokmamak için konuşmadan önce mutlaka düşünmemiz gerekir.

Önce Düşün Sonra Söyle Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Eğer yarın bir gün sorun yaşamak istemiyorsan bence önce düşün sonra söyle!