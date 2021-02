Önce Can Sonra Canan atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Önce can sonra canan atasözü mecaz anlamı ile kullanılan bir atasözüdür. Bu nedenle de önce can sonra canan atasözünün anlamı ilk bakışta anlaşılmayabilir. Önce can sonra canan atasözünde anlatılmak isteneni öğrenmek için biraz daha derin bir anlam aranmalıdır.

Önce Can Sonra Canan Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Önce can sonra canan atasözü; kişilerin önce kendi ihtiyaçlarını sonra yakınlarının ve sevdiklerinin ihtiyaçlarını düşündüklerini anlatmak için kullanılır. İnsanlar bencildir ve öncelikli olarak kendilerini düşünürler. Yakınlarına ve sevdiklerine sıra daha sonra gelir.

Önce Can Sonra Canan Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Dayından çok bir şey bekleme bence çünkü herkes için önce can sonra canan gelir.