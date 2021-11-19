Onarım kelimesinin eş anlamlısı nedir? Onarımın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Onarım kelimesinin sahip olduğu farklı eş anlamlı kelimeler bulunuyor. Onarım kelimesi tamir kelimesiyle aynı anlamı taşıyor. Aynı anlamı taşıyan onarım ve tamir kelimesi eş anlamlıdır.

Onarım Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlar, aynı anlamı ifade eden kelime türlerini ifade ediyor. Onarım kelimesinin anlamıyla, aynı anlama sahip olan kelimeler eş anlamlıdır. Tamir kelimesi, onarım kelimesiyle aynı anlamdadır. Aynı anlama sahip olması, eş anlamlı olduklarını işaret ediyor. Onarım kelimesi veya tamir kelimesi aynı cümle içerisinde herhangi bir anlam bozukluğu olmadan kullanılabilir. Tamir ve onarım anlam bakımından aynıdır. Aynı anlamı ifade etmeleri, eş anlamlı sözcükler olduğunu gösteriyor.

Onarımın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

Onarım kelimesi, tamir kelimesi yerine kullanılabilir. Tamir ve onarım kelimesi de, insanların tercih ederek yaygın kullandığı kelime türleridir. Tamir kelimesi yerine onarım tercih edilerek, aynı anlam ifade edilebilir. Tamir kelimesiyle ilgili kurulan cümleler internet üzerinde araştırılan bilgiler arasındadır. Tamir kelimesiyle kurulan cümleler şu şekildedir;

Bugün arabamı tamir ettirmeyi düşünüyorum.

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Telefonum bozulduğu için tamir ettirmeye götürdüm.