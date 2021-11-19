Onarım kelimesinin eş anlamlısı nedir? Onarımın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası Çok rahat şekilde...Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası! "Çok rahat şekilde..."#Stefano Napoleoni
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
Erzurum’da korkutan deprem Heyelan meydana geldi, yol kapandıErzurum’da korkutan deprem! Heyelan meydana geldi, yol kapandı#Deprem
AK Parti Milletvekili İmran Kılıça son vedaAK Parti Milletvekili İmran Kılıç'a son veda#AK Parti
Küçük Müslümeden acı haber geldi Gözyaşlarına boğuldu: Melek mi oldun kızım...Küçük Müslüme'den acı haber geldi! Gözyaşlarına boğuldu: Melek mi oldun kızım...#Müslüme Yağal
Dev şirket dönüş tarihini açıkladı... Yeni sistemi duyurdularDev şirket dönüş tarihini açıkladı... Yeni sistemi duyurdular#Apple
FETÖ’cü eski binbaşılar fena yakalandı: Hacamat yaptırmaya geldikFETÖ’cü eski binbaşılar fena yakalandı: 'Hacamat' yaptırmaya geldik#FETÖ
Dünyada bir ilk: Kıtlığın eşiğindelerDünyada bir ilk: Kıtlığın eşiğindeler!#Madagaskar
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi İşte yeni oranlar...Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi! İşte yeni oranlar...#Kamu
Düşüş yüzde 20yi aştı, uzman isimler yorumladı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı, uzman isimler yorumladı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Destansı aşkın geride kalan kahramanı: O benim rahmetli kocam değil, kocamDestansı aşkın geride kalan kahramanı: 'O benim rahmetli kocam değil, kocam'#İman
Kalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocuklarıKalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocukları#Prenses Charlene
Atlattığı korkunç tehlikeyi anlattı: Bir baktım kurşun varAtlattığı korkunç tehlikeyi anlattı: Bir baktım kurşun var!#Murat Yıldırım
Emziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı Bana olsa kalp krizi geçirirdimEmziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı! 'Bana olsa kalp krizi geçirirdim'#Pembe Anne Sütü
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Onarım kelimesinin eş anlamlısı nedir? Onarımın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Onarım#Eş Anlamlısı
Onarım kelimesinin eş anlamlısı nedir Onarımın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Onarım kelimesiyle ilgili merak edilen konular, internet sitelerinde araştırılabiliyor. Onarım kelimesinin anlamı her birey tarafından biliniyor. Merak edilen konulardan birisi de sahip olduğu eş anlamlarıdır. Onarım kelimesi yerine tercih edilebilecek tüm kelime türleri kişilerce araştırılıyor. Onarım kelimesinin eş anlamlısı nedir? Onarımın eş anlamı ile örnek cümleler ile birlikte derledik.

Haberin Devamı

Onarım kelimesinin sahip olduğu farklı eş anlamlı kelimeler bulunuyor. Onarım kelimesi tamir kelimesiyle aynı anlamı taşıyor. Aynı anlamı taşıyan onarım ve tamir kelimesi eş anlamlıdır.

 Onarım Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Eş anlamlar, aynı anlamı ifade eden kelime türlerini ifade ediyor. Onarım kelimesinin anlamıyla, aynı anlama sahip olan kelimeler eş anlamlıdır. Tamir kelimesi, onarım kelimesiyle aynı anlamdadır. Aynı anlama sahip olması, eş anlamlı olduklarını işaret ediyor. Onarım kelimesi veya tamir kelimesi aynı cümle içerisinde herhangi bir anlam bozukluğu olmadan kullanılabilir. Tamir ve onarım anlam bakımından aynıdır. Aynı anlamı ifade etmeleri, eş anlamlı sözcükler olduğunu gösteriyor.

 Onarımın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

 Onarım kelimesi, tamir kelimesi yerine kullanılabilir. Tamir ve onarım kelimesi de, insanların tercih ederek yaygın kullandığı kelime türleridir. Tamir kelimesi yerine onarım tercih edilerek, aynı anlam ifade edilebilir. Tamir kelimesiyle ilgili kurulan cümleler internet üzerinde araştırılan bilgiler arasındadır. Tamir kelimesiyle kurulan cümleler şu şekildedir;

Bugün arabamı tamir ettirmeyi düşünüyorum.

Haberin Devamı

Telefonum bozulduğu için tamir ettirmeye götürdüm.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Onarım#Eş Anlamlısı

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19