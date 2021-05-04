Ön Lisans, iki yıl olan bir yükseköğretim programıdır.

Ön Lisans Nedir ve Nasıl Yapılır?

Ön lisans programları yükseköğretim programlarından biridir. Ön lisansın kaç yıl okunduğu veya hangi bölümleri kapsadığı bazı kişiler tarafından merak ediliyor. Ön lisansla lisans arasında bazı farklar bulunuyor. Ön lisans programının süresi 2 yıldır. Öğrenciler ön lisans programlarında 2 yıl eğitim görerek mezun olabiliyor. 4 yarıyıllık bir öğretim sistemiyle sunuluyor. Ön lisans programları, Meslek Yüksek Okulları ve yüksekokul binalarında yapılıyor. Meslek lisesi mezunu olan kişiler sınavsız bir şekilde bölümüyle alakalı olarak geçiş yapabilir.

Ön lisans programlarına meslek lisesi mezunu olmayan kişiler de dahil olabiliyor. Yapılan üniversite sınavlarına giriş yaparak, Meslek Yüksek Okulları'nın belirlemiş olduğu puanı almak gerekiyor. Belirlenen okul puanlarına ulaşarak, bu okullar tercih edilebiliyor. Lisans okullarına göre puanları daha düşüktür ve kontenjanı daha azdır. Her bölgede ön lisans programı bulunmaktadır. Meslek yüksekokullarında toplam eğitim süresi 2 yıldır. Bazı okullarda hazırlık bölümü okutularak toplamda 3 yıl öğrenim görülüyor.

Öğrencilerin ön lisans programlarına katılmasıyla istediği bölümü tercih edebiliyor. Ön lisans programlarında çok fazla sayıda bölüm bulunuyor. Bu bölümlerin tamamı iki yıllıktır. Ön lisans, lisans programının ilk kademesi olarak görülüyor. Kişiler sınavda yeterli puanı alarak meslek yüksekokullarını tercih edebilir. Ön lisans programlarından mezun olan kişilere bazı haklar veriliyor. Özellikle dikey geçiş sınav hakkı sunularak, dikey geçişle lisans tamamlama şansı oluşturuyor.