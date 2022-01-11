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Omurilik görevleri nelerdir? Vücutta omuriliğin işlevleri ve kontrol ettiği refleksler

#Omurilik#Vücut#Organ
Omurilik görevleri nelerdir Vücutta omuriliğin işlevleri ve kontrol ettiği refleksler

Vücutta omurilik en önemli sinyalleri taşıyan sistemdir. Özellikle omurilik görevleri de çok fazla merak edilmektedir. Omurilik görevleri nelerdir? Vücutta omuriliğin işlevleri ve kontrol ettiği refleksler nelerdir tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

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Omurilik görevleri oldukça kapsamlıdır. Omurilik genel olarak vücuttan beyne ve beyinden de vücuda duygu ile motor sinyallerini taşımaktadır. Dolayısı ile omurilik vücut ile beden arasında önemli bir köprü görevi görmektedir.

 Omurilik Görevleri Nelerdir?

 Vücutta omuriliğin çok önemli görevleri bulunmaktadır. Omurilik öncelikle vücuttan beyine, beyinden de vücuda duyu ile motor sinyallerini taşımaktadır. Vücut ve beyin arasında önemli bir köprü görevi gören omurilik vücut için hayati bir öneme sahip olması ile bilinmektedir. Omurilik tarafından vücuttaki pek çok kas bağımsız bir şekilde yönetilmektedir.

 Omurilik, zar ile kaplı omurgaların beyin sapından başlayarak bele kadar uzanan sinir dokusu olarak bilinmektedir. Vücuttaki bel ağrıları genellikle omurilikten kaynaklanmaktadır. Çünkü omurilik sinir liflerinden oluşmuştur. Omurilik ince ve uzun yapılı olarak bilinir. Vücutta yer alan merkezi sinir sisteminin birisi beyin diğeri ise omurilik olarak bilinmektedir. Omurilik uzunluğu çoğu zaman erkeklerde kadınlardan daha uzundur. Ayrıca omurilik tüm çevresel sinir sisteminin de komuta merkezi olarak bilinir. Vücutta yer alan bütün sinyaller burada toplanarak beyne de iletilmektedir.

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 Vücutta Omuriliğin İşlevleri ve Kontrol Ettiği Refleksler

 Omurilik vücut için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Omurilik vücuttaki çeşitli refleksleri kontrol etmesi ile bilinmektedir. Ayrıca omurilik tarafından vücuttaki refleksler ve istemsiz davranışlar kontrol edilir. Vücuttaki beyne gelen sinirler sayesinde omurilikte çapraz oluşturularak gelir. Dokunun en ilkel diziliş şekline omurilikte yer alan sinir örnek verilebilir. Bunun yanı sıra omuriliğin sağ tarafından ve sol tarafından 31 duyu çizilmiş olarak bulunur. Bunun yanı sıra motor siniri çıkar. Vücuttaki omurilik 31 bölümden oluşmaktadır. Omuriliği besleyen ise 3 adet temel atardamar bulunur. Omuriliğin zarar görmesi ile birlikte çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir.

 Omuriliğin Görevleri Nelerdir?

 Omurilik vücutta çok önemli bir yere sahiptir. Omurilik tüm vücuda dallanmalar yapar. Vücutta yer alan eller, ayaklar ve iç organlar omurilik aracılığı ile beyne kadar ulaşabilmektedir. Omurilik vasıtası ile beyne duyu sinyalleri iletilmektedir. Beyin de en fazla duyu sinyallerine dikkat etmesi ile bilinir. Omurilik aracılığı ile farklı sinyal türleri omurilik tarafından beyne yollanır. Dokunma, titreşim gibi duyular omurilik aracılığı ile beyne ulaşmaktadır. Ayrıca vücutta yer alan ağrı ve sıcaklık gibi diğer duyular da omurilik tarafından beyne iletilmektedir.

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 Omurilik özellikle beyne gereken tüm bilgileri iletmek ile mükelleftir. Örneğin yürüme esnasında bacaklar sürekli kasılarak gevşemeye başlar. Bu sinyaller ise omurilik aracılığı ile beyne iletilmektedir. Yürümek, koşmak ve hızlanmak gibi çeşitli ritmik hareketlerin sinyalleri omurilik tarafından beyne iletilmektedir. Koordineli bir şekilde gelişen tüm bu durumlar mutlaka kontrol altında olmalıdır. Omurilik tarafından pek çok refleks bağımsız olarak beyne iletilmektedir.

 Omurilik Zarar Gördüğünde Ne Olur?

 Omuriliğin vücutta zarar görmesi ciddi sorunları doğurabilir. Omurilik oldukça hassastır. Dolayısı ile omurilikte ortaya çıkan sorunlar çok ciddi hasarlar ortaya çıkarabilir. Omurilik zarar görürse kaslar da eskisi gibi güçlü çalışmaz.

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 Omuriliğin çok ciddi hasarlar alması sonucunda kişi felç bile kalabilir. His kaybı yaşayan kişiler de bu durumdan olumsuz etkilenebilirler. Omurilik zarar gördükten sonra hasarın olduğu bölgede sıcaklık, donma yaşanabilir. Ayrıca zarar gören bölgede ciddi etkiler de oluşabilir. O nedenle omurilik hasarları yaşandıktan sonra mutlaka önlem alınmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir.

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#Omurilik#Vücut#Organ

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