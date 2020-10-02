Omurgasız hayvanlar nelerdir? nasıl çoğalır ve kaça ayrılır? Omurgasız hayvanların özellikleri ve isimleri

Omurgasız hayvanlar ilkel canlılar ile başlar. Bu hayvanların yalnızca bir tane ortak özelliği vardır. O da bir iskelet yapılarının bulunmamasıdır. Yazımızda konu ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Omurgasız Hayvanlar Nelerdir?

Basit bir şekilde anlatılacak olursa; omurga yapısı bulunmayan canlılara verilen genel bir isimdir. Omurgasız olarak bilinen canlıların yapısında herhangi bir iskelet sistemi yoktur. Bunun yerine bu hayvanların dış kısmında bulunan ve burayı destekleyen bir yapı bulunmaktadır.

Omurgasız hayvanlara örnek verecek olursak; deniz anaları, ahtapot, yengeç, kelebek, midye, ıstakoz, solucan gibi hayvanlar bu grupta yer almaktadır.

Omurgasızlar genel itibari ile ikiye ayrılır bunlar; Prozoa ile Eumetazoa'dır. Prozoa’ların gerçek bir doku sistemi yoktur. Eumetazoa ise gerçek dokuları bulunan canlılara verilen isimdir.

Omurgasız canlılarda kıkırdak ya da iskeletten oluşmuş bir kemik yapı yoktur. Onun yerine iskelet görevi gören farklı yapılar bulunur. Örnek verecek olursak; yengeçlerde dış etmenlerden korunmak için sert bir kabuk bulunur. Böceklerde ise kitin ismi verilen bir kabuk bulunmaktadır.

Omurgasız hayvanların bir kısmı karada yaşarken bir kısmı da suda yaşamaktadır. Karada yaşamlarını devam ettiren omurgasızlar da akciğer bulunmaz. Bu canlılar ya trake solunumu ya da deri solunumu yaparlar. Suda yaşayan omurgasız canlılar ise solungaç solunumu yapmaktadır.

Omurgasız Hayvanlar Nasıl Çoğalır ve Kaça Ayrılır?

Omurgasız hayvanların üreme şekli yumurta ile çoğalmadır. Sivrisinek, çekirge, hamam böceği, kelebek gibi canlılar çevremizde gördüğümüz omurgasızlara örnek gösterilebilir. Ahtapot, ıstakoz, yengeç, midye, denizyıldızı, denizkestanesi, süngerler ise suda yaşamını sürdüren omurgasızlara örnek olarak gösterilebilirler. İnsanların en sık karşılaştığı omurgasız hayvanlar eklem bacaklılar ile solucanlardır. Sölenterler, eklem bacaklılar, yumuşakçalar, derisi dikenliler de omurgasız hayvanlar sınıfında yer alır.

Omurgasızlar da en sık görülen çoğalma şekli genelde yumurtlama olmaktadır. Yumurtadan çıkan canlılar çoğu zaman yetişkin bireylere benzemezler. Gelişimleri esnasında birkaç aşamadan geçerek yetişkin hallerine benzemeye başlarlar. Ancak yumurtadan çıktığı hali yetişkinlerine benzeyenler de bulunur.

Omurgasız Hayvanların Özellikleri ve İsimleri Nelerdir?

Süngerler

Suda yaşayan canlılardır. İğnemsi bir iskeletleri bulunmaktadır. Bu iskeletin maddesi kalsiyum karbonattır. Doku ya da organları yoktur. Eşeyli ya da eşeysiz bir şekilde üreyebilirler. Vücutlarında yalnızca bir adet açıklık vardır.

Sölenterler

Deniz ve tatlı suda yaşayan omurgasız hayvanlardır. Bir adet sindirim açıklığı bulunur. Bu açıklık ağız ve anüs görevi görmektedir. Gaz atıkları ile suyu vücudundan difüzyon ile dışarı vermektedir. Vücutlarında bir dokulaşma görülmektedir. Sinirsel yapılar ilk bu canlılarda ortaya çıkmıştır.

Solucanlar

bir adet sindirim açıklığı vardır. Solucanların basit bir sinir sistemleri de bulunur. Solucanlar hermafrodit olarak çoğalırlar ve paraziter bir yaşam şekilleri vardır. Protonefredium isimli oldukça basit bir boşaltım organı bulunur. Buradan fazla suyu dışarı atarlar ve vücutlarındaki su dengesini sağlamış olurlar.

Yumuşakçalar

Vücutları çok yumuşaktır. Vücutlarında manto boşlukları vardır. Suda yaşayan yumuşakçaların suyu vakumlama özellikleri vardır. Hidrostatik bir iskelet yapıları bulunur. Vücutlarının alt kısımlarında ise çizgili kaslar vardır. Eşeyli üreme ile çoğalırlar.

Eklembacaklılar

Bu omurgasız canlılarda vücut baş gövde ve üyelerden oluşur. Malpigi isimli bir boşaltım organları da vardır. Trake solunumu ile solunumu gerçekleştirirler. Kitin isimli bir dış iskeletleri bulunur.

Derisi Dikenliler

Vücut yüzeyleri oldukça sert bir tabaka ile örtülmüştür. Eşeyli ya da eşeysiz bir şekilde çoğalırlar. Bu grubun en önemli örneği ise denizyıldızıdır.