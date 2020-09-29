Omurgalı hayvanlar nelerdir ve kaça ayrılır? Omurgalı hayvanların özellikleri ve isimleri

Omurgalılar ilk olarak kambriyen döneminde yaklaşık olarak 525 milyon yıl önce bir patlama ile ortaya çıkmış canlılardır. Bu durum canlıların evrimleşmesi konusunda en önemli hususlar içerisinde yer alıyor. Oldukça fazla çeşidi sahip olan omurgalılar milimetrik boyuta sahip kurbağalar ile beraber balinalara kadar uzanmaktadır.

Omurgalı Hayvanlar Nelerdir?

Birçok farklı özelliğe sahip ve değişik yaşam koşulları üzerinden hayatını sürdüren omurgalı canlılar bulunmaktadır. Bu canlıların ortak şekilde omurgası bulunsa bile, çoğalmaları ya da beslenmeleri ve konaklama açısından özellikleri büyük değişkenlikler yaratmaktadır. O yüzden isim olarak saymak gerekirse bunlardan sayılmayacak kadar fazla olduğunu söylemek mümkün.

Genel olarak ise sırtlarında omurga bulunan canlılara omurgalılar denmektedir. Omurga içerisinde sinir ve kemik ile beraber kıkırdak doku yer almaktadır. Bu organizmalar ortak şekilde ve senkronize olarak çalışarak, canlının çok daha aktif bir yaşam sürmesine olanak vermektedir. Aynı zamanda daha çevik ve atletik bir yapı sunması ile beraber, omurga canların vazgeçilmez evrimsel yaşam özellikleri içerisinde yer almaktadır.

Omurgalı Hayvanlar Kaça Ayrılır?

Özelliklerine ve yaşam koşullarına bağlı olarak birçok değişik omurgalı hayvan bulunmaktadır. Evrimleşme ile milyonlarca yıl içerisinde farklı özelliklere sahip olarak ayrılmış olan omurgalılar, dünyanın değişik bölgelerinde sayısız çeşide sahiptir. Fakat kategori açısından omurgalı hayvanları ele almak gerekir ve şu şekilde söylenebilir;

- Memeliler

- Sürüngenler

- Kuşlar

- Kurbağalar

- Balıklar

Yukarıda verilen kategoriler içerisinde tüm canlıların omurgaları bulunmaktadır. Daha etkin hareket edebilme ve hayat mücadelesini etkin şekilde gösterebilmek amaçlı, canlılar için omurga büyük bir öneme sahiptir. Yaşamsal açıdan büyük bir öneme sahip olan omurga, sırt bölgesinde boyun noktasından başlamak suretiyle kuyruk sokumuna kadar inmektedir. Böylece canlının ayakta kalmasına ve etkin şekilde hareket etmesine olanak verir.

Omurgalı Hayvanların Özellikleri

Farklı kategoriler üzerinden ele alınsa dahi, omurgalı hayvanların belli başlı bazı ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler canlının yaşamsal sürecini devam ettirebilmesi için önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

- Her bir canlının sırtında omurga bulunmaktadır ve omurganın içerisinde de omurilikler yer alır.

- Omurgalılarda kafataslarının içerisinde beyin bulunur. Özellikle kafatası ve sinir sistemleri oldukça gelişmiş canlılardır.

- Aynı zamanda organları diğer canlı türlerine göre daha gelişmiştir.

- Kapalı dolaşım sistemlerine sahiptirler. Diğer bir ifade ile Atardamar ve toplardamar ve kılcal damar ile beraber kalpleri bulunur.

- Omurgalı canlıların kanlarında hemoglobin bulunur ve bu yüzden kan kırmızıdır.

- Aynı zamanda vücutlarını kaplayan derileri bulunur.

- Denizde yaşayan omurgalılar solungaçları ile nefes alır. Ancak karada yaşayan omurgalılar ise akciğerlerini kullanarak nefes alıp verirler.

- Ayrıca iskeletleri ve kıkırdakları vardır.

Bütün bu özellikleri ile beraber omurgalılar dünya yüzeyindeki en önemli canlılar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda bulundukları bölgeyi kontrol eden ve bölgeye hakim olan canlılar olarak da öne çıkıyorlar.

Omurgalı Hayvanların İsimleri

Omurgalı hayvanlar isimler açısından yüzbinlerce ve hatta milyonlarca şeklinde saymak mümkün. Ancak omurgalı hayvanları kategori ismi olarak ele almak daha doğru bir seçenektir. O yüzden memeliler, Kuşlar, balıklar, iki yaşamlılar ve sürüngenler ile beraber kurbağalar şeklinde ele alınır. Bu canlılar aynı zamanda kendi içerisinde geniş bir yelpazeye yayılmaktadırlar. Her biri değişik isimlerle anılır ve ortak özellikleri olarak omurgaları bulunur.