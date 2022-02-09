'Omikron’un yansıması düşük, 50 sınıf kapalı’

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Özer, Konya’ya gerçekleştirdiği ziyaretinde, okullarda ikinci dönemin başlaması ve COVID-19 tedbirleri ile ilgili şunları söyledi: “Gerekli önlemleri alarak 57 bin 108 devlet olmak üzere toplam 71 bin 300 okulumuzda nasıl önceden yüz yüze eğitimle devam ettiysek aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Şu an itibarıyla Omikron varyantının yayılımları çok yüksek olmasına rağmen okullarımıza yansıması son derece düşük. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek okullarımızı yüz yüze eğitimle devam ettireceğiz. Toplumumuzdan istirhamımız okullarımızın açık kalması için kurallar uymaları.”