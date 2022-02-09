'Omikron’un yansıması düşük, 50 sınıf kapalı’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağıSağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağı#İzmarit
Kartalın sözleri Karamanı çıldırttı: Adama sorarlar...Kartal'ın sözleri Karaman'ı çıldırttı: 'Adama sorarlar...'#Fenerbahçe
Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formül#Elektrik Faturası
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Bakan Nebatinin Londra temaslarının ayrıntıları belli olduBakan Nebati'nin Londra temaslarının ayrıntıları belli oldu#Nurettin Nebati
50 kent alarmda Peş peşe uyarılar... Sıcaklık düşüyor50 kent alarmda! Peş peşe uyarılar... Sıcaklık düşüyor#Meteoroloji
Bitcoin için adil fiyat belirlendiBitcoin için adil fiyat belirlendi#Bitcoin
Çanakkale Köprüsü hazırÇanakkale Köprüsü hazır#1915 Çanakkale Köprüsü
FETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmişFETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmiş!#FETÖ
Elektrik faturalarına çözüm aranıyorElektrik faturalarına çözüm aranıyor#Elektrik Faturası
Fenerbahçe, 10 kişilik Kayserispora elendiFenerbahçe, 10 kişilik Kayserispor'a elendi#Süper Lig
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti Yardım sırası şimdi bizdeGüvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti! Yardım sırası şimdi bizde#Ramazan Taşdemir
Yasmin Erbil’den ‘onur’ davasıYasmin Erbil’den ‘onur’ davası#Yasmin Erbil
Milyon dolarlık MeryemMilyon dolarlık Meryem! #Meryem Uzerli
HABERLEREğitim Haberleri

'Omikron’un yansıması düşük, 50 sınıf kapalı’

#Omikron#Sınıf#Koronavirüs
Omikron’un yansıması düşük, 50 sınıf kapalı’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yayılımı çok yüksek olan Omikron’un okullara yansımasının çok düşük olduğunu belirterek, “850 bin derslikten sadece 50’si vaka veya temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1’in çok çok altında” dedi.

Haberin Devamı

Özer, Konya’ya gerçekleştirdiği ziyaretinde, okullarda ikinci dönemin başlaması ve COVID-19 tedbirleri ile ilgili şunları söyledi: “Gerekli önlemleri alarak 57 bin 108 devlet olmak üzere toplam 71 bin 300 okulumuzda nasıl önceden yüz yüze eğitimle devam ettiysek aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Şu an itibarıyla Omikron varyantının yayılımları çok yüksek olmasına rağmen okullarımıza yansıması son derece düşük. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek okullarımızı yüz yüze eğitimle devam ettireceğiz. Toplumumuzdan istirhamımız okullarımızın açık kalması için kurallar uymaları.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omikron#Sınıf#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi