Omicrona karşı dünyada 4 eğitim modeli

Haberin Devamı

1. YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDENLER

Japonya’da yeni varyant ülkenin 47 eyaletinin yarısında etkisini sürdürüyor. Buna göre Japonya geneli Omicron varyantı görülen kişi sayısı 22 eyalette günde 500’ü geçti ancak eğitim kararlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Türkiye’de de vaka sayıları değişse de Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda yüz yüze eğitime ara verilemeyeceği belirtildi.

Yunanistan’da Noel ve Yılbaşı tatilinin ardından okullar 10 Ocak’ta açılacak. İlk ve orta öğretim kurumlarının uzaktan eğitime geçişiyle ilgili bir karar alınmadı.

2. SIKI DENETİMLER, YENİ ÖNLEMLER

İngiltere’de vaka sayıları, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Okullar açılırken bütün öğrencilere test yapılması ve sınıflarda maske takılması zorunlu kılındı. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da da önlemler sıkılaştırıldı. Test sonucu pozitif çıkan öğrenciler 7 gün karantinaya alınacak. Aynı sınıftaki temaslı öğrenciler ise 2 kez negatif test sonucu sunarak yüz yüze eğitimini sürdürecek. Vaka sayılarının çok artmış olması sınıflardaki öğrenci sayısını azaltırken, bir yandan da işe gidebilen öğretmen sayısını düşürdü. Bakanlık öneri olarak sınıfları birleştirme kararını düşünse de bu durumun virüsü daha yaygınlaştıracağı belirtiliyor.

Haberin Devamı

Almanya’nın yeni Eğitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger, yüz yüze derslerin öğrenciler için fırsat eşitliğini korumak için gerekli olduğunu ve okulları açık tutmak için her şeyin yapılması gerektiğini tweetledi. Bu amaçla, Berlin’de yüz yüze öğretimi kolaylaştırmak için öğrencilere haftada üç kez ücretsiz Covid-19 testi yapılması planlanıyor. Aşılı çocuklar bu uygulamadan muaf tutulacaklar.

Pazartesi günü Noel tatilinin ardından okula dönen Fransa’daki öğrenciler için de yeni önlemler alındı. Öğretmenin okula devam edemediği durumlarda sınıftaki öğrenciler başka bir sınfla birleştirilmeyecek. Artık okulların müzeler gibi kapalı mekanlara yaptığı saha gezilerine kesinlikle izin verilmiyor. Ayrıca Ocak ayı gelenekleri arasında yer alan “galette des rois (kral pastası)” paylaşma geleneği gibi yiyecek ve içeceklerle yapılan maskesiz şenlikler yasaklandı.

Haberin Devamı

Kanada Eğitim Bakanı Jennifer Whiteside, tüm öğrencilerin en geç 10 Ocak’ta sınıflara döneceğini belirtti. Öğrenciler geri döndüklerinde, müfredat dışı spor turnuvalarının ertelenmesi, tenefüslerin kademeli olması ve teneffüs süreleri de dahil olmak üzere ek gelişmiş güvenlik önlemleriyle karşı karşıya kalacaklar. Diğer yandan veli ve personel toplantıları gibi okul toplantıları sanal olarak yapılacak.

3. TAM KAPANMA

Hollanda hükümeti, hızla yayılan omicron varyantı nedeniyle 14 Ocak’a kadar tam kapanma kararı almıştı. Ülke genelindeki tüm eğitim ve öğretim kurumları da bu tarihe kadar kapalı. Belçika’da 6 Aralık’tan itibaren 6 yaşından büyük tüm öğrencilerin maske takması zorunlu hale getirildi. Noel tatilinden önce okul öncesi eğitim veren okullar ile ilkokullar kapandı. Ülkede ortaokullar ise hibrit eğitime geçti.

Haberin Devamı

4. UZAKTAN EĞİTİME GEÇENLER

ABD’de 26 eyalette 70’ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrim içi devam edileceğini açıkladı. Harvard Üniversitesi, yeni yılın ilk üç haftasında uzaktan eğitim yapılacağını ve koşulların düzelmesi durumunda ocak sonunda kampüslere dönüleceğini duyurdu.

Bangkok Temel Eğitim Komisyonu Ofisi, Tayland’da okulların son derece bulaşıcı Omicron varyantının bir sonucu olarak uzaktan eğitime geçmesini önerdi. Ancak komisyon, kararın illere bırakılması yönünde karar verdi.