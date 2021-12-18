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Kadınların saç modelleri arasında birçok farklı model bulunuyor. Ombre ve sombre saç modelleri her kadının beğendiği modeller arasındadır. Sombre ombre modeline göre daha yumuşak geçişlidir.

Ombre ve Sombre Saç Modeli Arasındaki Fark Nedir?

Güzel görünmek için saçların güzel modellerde olması oldukça önemlidir. Kadınlar özellikle saçlarına çok dikkat ederek farklı saç modellerini uygulayabiliyor. Saç modellerinden biri olan ombre, kadınların ilgilendiği modeller arasındadır. Ombre modeli dışında kadınlar sombre saç modelini de yaptırabiliyor. Birbirine benzeyen iki saç modeli arasında bazı farklar bulunuyor. Sombre saç modeli, ombre modeline göre daha yumuşak geçişli olarak tanımlanıyor.

Ombre saç modelinde saçın uç kısımlarına farklı renkler uygulanabiliyor. Marjinal renklerle ön plana çıkan bir saç modelidir. Sombre uygulaması yapılırken sert geçişler uygulanmıyor. Aralarındaki en büyük fark geçişlerdir. Sombre işlemi sonrasında saçlar güneşte açılmış görüntüsü veriyor. Sombre uygulanırken saç uçlarına farklı tonlar uygulanabiliyor. Ombre modelinde ise daha kesin tonlar tercih ediliyor. Geçiş konusunda birbirlerinden farklı olan iki saç modeli olarak biliniyor.