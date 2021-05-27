Ombre Nedir? Ombre Saç Nasıl Yapılır? Ombre Saç Modelleri Kimlere Yakışır?

Ombre, Fransızca gölge anlamına gelmektedir. Saçlarda renklendirme tekniği olarak bilinen ombre saçın mevcut renginden daha açın tonlara boyanması anlamına gelmektedir.

Ombre Nedir?

Saçların daha modern ve güzel bir görünüme sahip olması için ombre seçeneği kullanılmaktadır. Ombre, saçın kendi renginden daha açık renk gölgelendirilmesi demektir. Ombre sırasında saçların boyları ile uçları açık tonlara boyanır. Seçilen renge göre önemli olan uyumlu ve doğal tonları yakalamak hedeflenir. Ombre yapılırken özellikle renk uyumu çok önem taşımaktadır. Fransızca gölge anlamında kullanılan obmre saçın gölgelendirilmesi demektir.

Ombre Saç Nasıl Yapılır?

Ombre saç yapılırken çok dikkat edilmelidir. buan göre saç dipleri kendi renginde kalırken saçın boyları ve uçları da daha açık bir renge boyanır. Saçın uçlarına doğru degrade bir ton geçişi kullanılır. Bu şekilde saçların daha ışıltılı, modern ve canlı görünmesi sağlanmaktadır. Ombre yapılmadan önce saç rengine göre boyanacak renk de seçilir.

İstenildiği takdirde saçın doğal renginden 1 ve ya 3 ton açık renkler seçilebilir. Bu şekilde açık ve hafif ton geçişleri de uygulanabilir. Eğer daha farklı ve sıra dışı bir görünüm isteniyor ise saç uçları saç diplerinden çok daha açık tonlara boyanabilir. Bunun için de mavi, yeşil ve pembe renklerde ombre saçlar da denenebilir. Saç için ton renkleri belirlendikten sonra saçların boyanacak tutamlara da krepe uygulanır.

Krepenin yoğunluğuna göre saçlardaki ışıltı miktarı belirlenmektedir. Saçlardaki krepe yoğunluğu da saçlardaki ışıltı miktarını da arttırır. Özellikle saçlardaki krepe yoğunlaşırsa ton geçişi daha hafif ve belirsiz görülmektedir. Saçlara az krepe uygulandığında keskin ve yoğun bir ışıltı oluşur. Krepe işleminden sonra saçlara balyaj uygulanıp renklendirme de yapılır. Saçlarda kullanılan boyanın da kaliteli olması gerekmektedir.

Ombre Saç Modelleri Kimlere Yakışır?

Günümüzde kadınların ombreye karşı yoğun bir ilgisi bulunmaktadır. Ombre, saçlara doğal bir görünüm ve ışıltı kazandırır. Saçların doğal tonlarını ışıltılı bir şekilde görmek isteyen kadınlar ombreyi tercih edebilirler.

Ombre herkes için çok yakışacak bir saç modeli olabilir. Güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olan kişiler ombreyi gönül rahatlığı ile yaptırabilirler. Sağlıksız ve yıpranmış saçlara sahip olan kişiler bir süre ombre yaptırmamalılar. Çünkü ombre işlemi esnasında boya ve krepe uygulanması yıpranan saçlara da zarar verebilir. Ayrıca ombre işlemi yapılmadan önce saçlara nemlendirici ağırlıklı bir bakım rutini yapılabilir. Bu sayede saçlar da daha güzel bir görünüme kavuşacaktır.

Ombre İle İlgili Merak Edilenler Nelerdir?

Son yıllarda saç bakımında ve saç boyama teknikleri arasında ombre kullanılabilir. Saça doğal bir ışıltı ve görünüm sağlayan ombre doğru şekilde uygulanmalıdır. Ombrede önemli olan saça en uygun renk tonlarının belirlenmesidir. Ombre ile saça daha koyu renkler uygulanır ise bu yüze daha keskin bir görünüme neden olabilir.

Yumuşak ve hafif renk tonları ile saç daha güzel ve hoş bir görünüme sahip olur. Klasik ombre en fazla tercih edilenler arasındadır. Klasik ombrenin yanı sıra ters ombre de çok fazla uygulanmalıdır. Buna göre ters ombrede saç uçlarından yukarı doğru çıktıkça koyulaşan bir ton geçişi olur. Ters ombre işlemi yapılırken ise mutlaka saça balyaj da uygulanır.