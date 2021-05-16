Ölü Ozanlar Derneği kitabını kim yazmıştır? Ölü Ozanlar Derneği kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Ölü Ozanlar Derneği 1988 yılında yayınlanmış olan bir kitaptır. Kitap toplam 136 sayfadan oluşmaktadır. Aynı zamanda bu kitap Türkçeye de çevrilmiş olan bir kitaptır. Nurten Hatırnaz tarafından Türkçe diline çevrilmiştir. Bu kitabın aynı adla bir tane de filmi çekilmiştir.

Ölü Ozanlar Derneği Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Geleneklere bağımlı olan birkaç insanın geleneklerini nasıl koruduğunu konu edinen bir kitaptır. Welton akademisi son derecede katı kurallara sahip bir okuldur. Bu okula yeni öğretmen gelmiştir. İngilizce öğretmeninin gelmesi ile birlikte oyunun seyri tamamen değişmiştir. Ölü Ozanlar Derneği kitabının ana fikri ise insanlar hayatında ne şartlarda yaşıyor olursa olsun her zaman eğlenmesini ve hayattan zevk almasını bilmek zorundadır.

Ölü Ozanlar Derneği Kitabını Kim Yazmıştır?

Ölü Ozanlar Derneği kitabının yazarı Amerikalı yazar olan N. H. Kleinbaum'dur.

Ölü Ozanlar Derneği Özet

Welton Akademisi Vermont kasabasında yer alan bir akademidir. Bu akademi de yaşanan olaylar ise 1959 yılında geçmektedir. Bu akademide toplamda üç yüz tane öğrenci yaşamaktadır. Üç yüz öğrenci yeni bir eğitim öğretim yılı için beklemektedir. Aileleri ile birlikte gelen öğrenciler bir kilise de beklemeye alınmıştır. Okul müdürü ile birlikte okulun flamasını taşıyan bir grup öğrenci kiliseye girer. Arkalarında ise daha önce Welton Akademisinden mezun olmuş kişiler de girmiştir. Okul müdürü konuşma yapmak için mikrofonu ele alır.

Yeni öğrencilere okulun kurallarından bahseder. Welton Akademisi kurallarını anlatan müdür bu okulda gelenek onur disiplin ve yetkinlik kavramlarının ön planda olduğunu dile getirerek bütün öğrencilerin bu kurallara uymakla yükümlü olduğunu söylemiştir. Daha sonra müdürden sonra bu okuldan daha önce mezun olmuş öğrenciler de mikrofonun başına geçer ve onlarda bu okul ile ilgili görüşlerini belirterek açılış törenini sonlandırırlar.

Welton Akademisi yeni yıl öğretimini son derecede görkemli bir şekilde açmıştır. Yeni öğrenciler ile birlikte yeni eğitim öğretim hayatı başlamıştır. Todd Anderson ise başka okuldan Welton Akademisine kayıt olmuş bir öğrencidir. Son derecede çekingen ve utangaç olan Todd Anderson ilk başta hiç arkadaş edinememiştir. Aynı zamanda kendine de hiç güveni olmayan bir kişidir. Bir tek bu okulda tanıyacağı kişi oda arkadaşı olan Neil olacaktır. Neil ise onun bu durumunu ilk başta kanıksamış. Ona yatılı okulda çekingenliğin son derecede kötü olacağından bahsetmiş ve mutlaka girişken olması gerektiğini söylemiştik. Neil ise onun bu durumu hakkında yardımcı olacağını da aynı şekilde Todd Anderson'a iletmiştir.

Neil onunla iyi bir şekilde ilgilenmiş ve diğer arkadaşları ile birlikte tanıştırarak eğlenmeye başlamışlardır. Neil aynı zamanda bu okulun kuralları olduğunu da dile getirmiştir. Bundan dolayı okulun kurallarına harfiyen uyması gerektiğini söyleyerek sürekli olarak ona bu durumu hatırlatmıştır. Okula yeni bir öğretmen gelmiştir. İngilizce öğretmeni olan Keating'in gelmesi ile okulda işler değişecektir. Öğrencilerin hayatı aynı doğrultuda bu öğretmenin gelmesi ile birlikte tamamen değişecektir.

Ölü Ozanlar Derneği Karakterleri

- Todd Anderson

- Neil

- Bay Keating