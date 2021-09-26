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Olsada Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Olsada Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır#TDK#Olsada Nasıl Yazılır
Olsada Nasıl Yazılır Tdkya Göre Olsada Kelimesinin Doğru Yazımı..

Olsa da kelimesi ''olmak'' fiilinden türetilmiştir. Bu kelime daha çok olasılık bildiren cümlelerde kullanılır. ''Olsa da olmasa da'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK’ya göre Olsada nasıl yazılır? Olsada kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.

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''Da'' kelimesi hem bağlaç hem de bulunma eki olarak kullanılır. Örnekler:
1- Okulda, sinemada, masada (Bulunma eki)

2- Artık konuşsam da nafile. (Bağlaç)

Olsada Nasıl Yazılır?

Olsa da kelimesinde ''da'' bulunma eki değil bağlaç olarak kullanılmıştır. Dil bilgisi kurallarına göre cümle içerisinde bağlaç görevinde olan her kelime bitişik değil ayrı yazılır. Bu nedenle olsa da kelimesinin de ayrı yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Olsada Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Olsada sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

OLSA DA - Doğru
OLSADA - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- İçime sinmemiş olsa da iş teklifini kabul ettim.
(Doğru)

2- Bana yalan söylemiş olsada onu affettim.
(Yanlış)

 

 

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