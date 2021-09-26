Olsada Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Olsada Kelimesinin Doğru Yazımı..

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''Da'' kelimesi hem bağlaç hem de bulunma eki olarak kullanılır. Örnekler:

1- Okulda, sinemada, masada (Bulunma eki)



2- Artık konuşsam da nafile. (Bağlaç)



Olsada Nasıl Yazılır?



Olsa da kelimesinde ''da'' bulunma eki değil bağlaç olarak kullanılmıştır. Dil bilgisi kurallarına göre cümle içerisinde bağlaç görevinde olan her kelime bitişik değil ayrı yazılır. Bu nedenle olsa da kelimesinin de ayrı yazılması gerekir.



TDK'ya Göre Olsada Kelimesinin Doğru Yazımı



TDK'ya göre Olsada sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:



OLSA DA - Doğru

OLSADA - Yanlış



Örnek Cümleler:



1- İçime sinmemiş olsa da iş teklifini kabul ettim.

(Doğru)



2- Bana yalan söylemiş olsada onu affettim.

(Yanlış)