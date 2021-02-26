Olsa İle Bulsayı Ekmişler Hiç Bitmiş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Son zamanlarda en ilgi çeken atasözleri içerisinde olsa ile bulsayı ekmişler hiç bitmiş atasözü öne çıkıyor. Özellikle anlamı açısından insanın hayatında ve başarısında önemli bir fark yaratacak ifade sunmaktadır.

Olsa İle Bulsayı Ekmişler Hiç Bitmiş Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu sözlerle ya da laflarla herhangi bir yere gelinemez. Çalışmadan ya da bir hareket göstermeden sadece laflarla kalınır. Eğer bir yere gelinmek istemiyorsa çalışmak ve bunun için çaba göstermek gerekir. Aksi takdirde bir adım bile ilerlemek mümkün değildir.

Olsa ile Bulsayı Ekmişler Hiç Bitmiş Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Olsa ile bulsayı ekmişler hiç bitmiş atasözünü cümle içinde kullanmak mümkün.

‘’Sen bu gereksiz laflarla çok yol alamazsın; ne demişler olsa ile bulsayı ekmişler hiç bitmiş.’’