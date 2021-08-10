Olmuş İyi Karpuz Nasıl Anlaşılır? Tatlı, Kabak Ve Bozuk Karpuz Nasıl Ayırt Edilir

Olmuş karpuz seçmek, herkesin istediği bir durumdur. Karpuzların üzerinde yer alan beyaz lekeler detaylı olarak incelenmelidir. Toprağa değen kısmının sarı olması, karpuzun iyi olabileceğini gösterir.

Olmuş İyi Karpuz Nasıl Anlaşılır?

Sıcak yaz aylarında kişilerin severek tükettiği gıdalardan biri de karpuzlardır. Tatlı ve sulu olması, herkesin istediği bir karpuz türüdür. Karpuzlar bazı nedenlerden dolayı tam olarak olgunlaşmıyor. Bireyler karpuz seçimi yaparken her zaman en olgun olan karpuzu seçmeye çalışıyor. İyi olmuş bir karpuz seçmek için kullanılan birçok yöntem vardır.

Bireyler karpuzun toprağa değen kısmını inceleyerek, rengini kontrol etmelidir. Karpuz üzerinde bulunan sarı lekeler, karpuzun olgunlaştığını gösteren detaylardır. Pek çok kişiye göre büyük karpuzlar olgunlaşmış olarak kabul edilir. İyi karpuz büyük olanlar değil, her zaman ağır olanlardır. Ağır karpuz almaya dikkat edilmelidir.

Tatlı, Kabak Ve Bozuk Karpuz Nasıl Ayırt Edilir?

Kabak olan karpuzlar genellikle hafif olan karpuzlardır. Karpuzun boyutuna değil her zaman ağırlığına bakmak gerekiyor. Hafif olan karpuzların içi geçtiğinden dolayı, hafifleyerek sululuğunu kaybediyor. Karpuzların büyüklüğüne değil, ağırlığına bakmak gerekiyor.

Karpuzun sapı da, dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Karpuzun sapı her zaman kuru olmalıdır. Karpuzun sapı kuru değilse, erken hasta ürünü olarak kabul edilir. Sapının kuru ve tutulabilir olmasına dikkat edilmelidir.