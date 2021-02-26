Ölmüş Eşek Kurttan Korkmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ölmüş eşek kurttan korkmaz atasözünün anlamı kişinin her şeyini kaybetmiş olması ve bundan dolayı artık düşmanlarından korkusu olmadığı anlamına gelmektedir.

Ölmüş Eşek Kurttan Korkmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Ölmüş eşek kurttan korkmaz atasözünün TDK anlamı; her şeyini kaybetmiş olan kişinin düşmanına bir şey kaptırmaktan korkusu olmaz. Hayatında iş ya da manevi anlamda tüm her şeyini yitirmiş olan kişi, sonraki yaşantısında daha korkusuz olur ve düşmanlarının kendisine yapacak olduğu kötülükler karşısında korkmadan, sorgusuzca kendini savunmaya geçebilir ve büyük cesaret göstererek karşısındakine başkaldırabilir anlamına gelmektedir.

Ölmüş Eşek Kurttan Korkmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ölmüş eşek kurttan korkmaz atasözünün cümle içinde kullanımı şu şekilde olabilir: Onun için bu saatten sonra kim gelirse gelsin fark etmez, ölmüş eşek kurttan korkmaz.