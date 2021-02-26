Ölmek Var Dönmek Yok atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ölmek var dönmek yok atasözü sıkça duyduğumuz atasözlerindendir. Ama bu atasözünde anlatılmak istenen tabii ki ölmek işine gönüllü olma durumu değildir.

Ölmek Var Dönmek Yok Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bazı işlerin mutlaka tamamlanması ve yarım bırakılmaması gerekir. Ölmek var dönmek yok atasözü de tam olarak bu anlamda kullanılır. Ölmek var dönmek yok atasözü; neye mal olursa olsun ve sonucu ne olursa olsun çıkılan yoldan dönülemeyeceğini, başlanan işin mutlaka bitirileceğini anlatan bir atasözüdür.

Ölmek Var Dönmek Yok Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Biz bu takımı ölümüne sevdik. Ne kadar yenilirse yenilsin yine de vazgeçmeyiz. Futbol işinde ölmek var dönmek yok arkadaşım.