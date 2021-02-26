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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 23:26 | Son Güncelleme:

Olmaz Olmaz Deme Olmaz Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Olmaz Olmaz Deme Olmaz Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Olmaz Olmaz Deme Olmaz Olmaz atasözü, dünyada hiç bir şey için olmaz dememeyi öğütlemektedir. Sizin için Olmaz Olmaz Deme Olmaz Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konularını tüm detayları ile birlikte derledik.

Olmaz Olmaz Deme Olmaz Olmaz atasözü, temelde hiç bir şey için olmaz olmaz dememeyi öğütler. Bu bakımdan insanlar için önemli bir yol gösterici olma niteliği taşır.

 Olmaz Olmaz Deme Olmaz Olmaz Atasözünün Anlamı

 Olmaz olmaz deme atasözü şu anlama gelir: Hayatta hiçbir şey için olmaz deme, dünya üzerinde olmayacak bir şey yoktur. Hayatta hiç olmasının beklemediğimiz olaylar, en şaşırtıcı şekilde karşımıza çıkabilir.

 Olmaz Olmaz Deme Olmaz Olmaz Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

 Bazen insanın tüm çabalarına rağmen olmasını istediği şeyler olmayabilir ve bu durumda ne yaparsam yapayım olmaz diyerek çaba göstermekten vazgeçer. Tam da bu durum için söylenmiş bir söz olan Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz atasözünün örnek cümle içinde kullanımı şu şekildedir;

 - Sen olmasını istediğin bir şey için yeterince çaba gösterirsen o mutlaka olacaktır. Hayatta hiç bir şey için Olmaz olmaz deme!

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