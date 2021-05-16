Oliver Twist kitabını kim yazmıştır? Oliver Twist kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Oliver Twist 1838 yılında yayınlanmış olan Dünya'da ki en eski kitaplardan bir tanesidir. Defalarca kez uyarlanmış bir kitap olan Oliver Twist kitabı İngiliz yazarın yazmış olduğu bir eserdir. İngilizce dili ile yayınlanmış olan Oliver Twist kitabı en iyi sosyal romanlardan birisi olarak bilinir. Aynı zamanda bu kitap yazarın yazmış olduğu ikinci romandır.

Oliver Twist Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Oliver Twist anne ve babası olmayan ve yetimhanede büyüyen bir çocuktur. Oliver Twist'in yetimhanede ki yaşama mücadelesini konu edinen bir romandır. Oliver Twist kitabının ana fikri hayat her koşulda ve her ortamda zor olabilir. Fakat mücadele etmekten hayata dört elle sarılmaktan başka çare yoktur. Mücadele ettikten sonra hayatta aşılamayacak engeller de yoktur. Eğer bugün başaramadıysak yarın veya başka bir gün mutlaka başaracağız.

Oliver Twist Kitabını Kim Yazmıştır?

Oliver Twist kitabını yazan kişi İngiliz yazar Charles Dickens'dir.

Oliver Twist Özet

Oliver Twist yetimhanede doğmuştur. Hayatı boyunca annesi ve babasını hiçbir zaman tanımamıştır. Bundan dolayı sürekli olarak anne ve baba hasreti çeker. Oliver Twist'in adını da yetimhanede müdürlük yapan Bumble adındaki kişi koyar. Çocukluğunun büyük bir bölümünü Bumble müdürün yanında geçirir ve onunla oyunlar oynar. 11 yaşına geldiğinde bir zengin aile olan Sowerbery ailesine evlatlık olarak erilir. Sowerbery sürekli olarak cenaze işleri ile uğraşan bir kişidir. Bundan dolayı Oliver Twist bu kişinin yanında mutsuz olduğunu hisseder ve Sowerbey'in yanından ayrılmıştır.

Oliver Twist evlatlık verildiği ailesinin yanından kaçtıktan sonra yedi gün yollarda tek başına gider. Yedi günlük yolcuğunun sonunda İngiltere'nin başkenti olan Londra'ya varır. Londra'ya geldikten sonra burada Jack Dawkins adlı kişi ile tanışır. Jack Oliver'in bu haline çok acır ve ona yardım etmek istediğini söyler. Ona ilk önce kalacak bir yer arar. Gitmiş olduğu yerde fagın adlı kişi ile Oliver'ı tanıştırır ve artık bu kişinin yanında kalacağını söyler. Fakat burada kalmış olduğu kişiler çokta tekin bir kimseler değildir. Çünkü bu kişiler Londra'da hırsızlık çetesi kurmuş bir çetedir. Oliver Twist için bu hayatında ki en önemli dönüm noktalarından biridir.

Bir gün arkadaşları ile birlikte hırsızlık yapmaya başlarlar. Dawkins hırsızlık yapar ve ona nasıl hırsızlık yapacağını öğretir. Oliver Twist ise bu durum karşısında çok korkar. Panik yapar ve hemen oradan kaçmaya başlar. Brownlow adlı kişinin mendili çalınmıştır. Tam o esnada kaçan Oliver'ı görür ve Oliver'dan şüphelenir hiçbir suçu yokken. Peşinden koşar ve Oliver Twist'i yakalar. Yakaladıktan sonra Oliver Twist ona suçsuz olduğunu anlatır ve bütün hayatını bu kişiye anlatır. Brownlow ise iyi kalpli bir kişidir. Oliver'a acır ve ona yardım edeceğini söyler. Onun dürüst mü değil mi olduğunu anlamak için ise ona bir test yapacaktır.

Oliver Twist Karakterleri

- Oliver Twist

- Fagın

- Jack Dawkins

- Brownlow

- William