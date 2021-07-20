Olimpiyatlara liseli damgası

Yaşları küçük ama hedefleri çok büyük. Kimi atlet, kimi yüzücü, kimi de jimnastikçi. Branşları farklı da olsa hedefleri ortak. Hepsi tüm dünyanın heyecanla beklediği Tokyo Yaz Olimpiyatları’nda madalya alıp kürsüye Türk bayrağıyla çıkmak istiyor. Yaşları 15 ile 19 arasında değişen liseli sporcular bu büyük organizasyona çok sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Çoğu daha liseyi bitirmeden yurt dışındaki üniversitelerden sporcu bursuyla kabul alan gençler, olimpiyatlara nasıl hazırlandıklarını anlattı.

KAFİLENİN EN GENÇ SPORCUSU





İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan Avrupa Gençler Şampiyonasında rekor üstüne rekor kırarak milli yüzücü Merve Tuncel kafilenin en genç sporcusu. Daha önce hiçbir Türk yüzücünün finallere kalamadığını, bunu gerçekleştiren ilk yüzücü olmak istediğini söyleyen Tuncel şöyle konuştu:

Küçükken suyu çok seviyordum. Annem enerjimi atmam için beni alt yapıya yazdırdı. İlk yarışımda madalya alınca da devam ettim. 16 yaşındayım ve olimpiyat kafilesindeki en genç sporcuyum. Onun için de içimde ayrı bir heyecan var. Benim kadar seçme yüzecek sporcu da olmadı daha önce.. Benim 400 metre, 800 metre ve 1500 metrede üç kotam vardı. Daha sonra 4x200 kadın bayraktan da davet aldım ve kota sayımı dörde çıkardım. Dört tane yarış yüzeceğim olimpiyatta. Hedefim finale kalmak. Olimpiyatlarda ilk 8’e de hiçbir Türk sporcu giremedi şimdiye kadar. Benim hedefim finale kalarak bu ilki başarmak. İki ay önce covid geçirdik takım olarak. Dolayısıyla kötü bir zamanlamaya denk geldi Avrupa Şampiyonası’ndan önce. Alabileceğimiz madalyalar vardı ama alamadık. 15 gün antrenman yapamadığımız için performansımız düştü. Buna rağmen 800 metre serbestte Avrupa gençler rekorunu ve şampiyona rekorunu kırdım, altın madalya aldım. 1500 metre serbest seçmesinde şampiyona rekoru kırdım. Daha iyi performansı Tokyo’da da göstermek istiyorum.

YARIŞLAR SERT GEÇECEK

Beril Böcekler (17): Roma’da Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 800 metre serbest stilde gümüş madalya aldım. Tabi hem okul hem sosyal yaşam hem de sporu birlikte idare etmek çok zor. 12’nci sınıfa geçtim. Üniversite için de California Üniversitesi’ne gideceğim. Yüzmeyle birlikte götürebileceğim bir meslek istiyorum. Adli tıp uzmanlığı veya yazılım mühendisliği olabilir. Yüzmeye 6 yaşındayken tatilde başladım. Tokyo’ya davet edildiğim için çok gururlu hissediyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. Yarışlar sert geçecek bu yıl. Bir yıl ertelendi ve bunun avantajını yaşayan çok fazla sporcu var. Ben de tam konsantre olimpiyatlara hazırlandım. Spor bence insana disiplin ve özgüven katıyor. Herkesin hayatında olması lazım. Sürekli ders, okul ve ev öğrencilerin de psikolojisini etkiliyor. Sporun rahatlatıcı bir yanı var. Öğrenciler de kesinlikle sevdikleri sporu yapmalılar. Herkes mutlaka bir spor dalıyla ilgilensin.

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI

Deniz Ertan (17): Bu sene 12’nci sınıfa geçtim. Yüzmeye 7 yaşında babam sayesinde başladım. Tatilde rahat bir şekilde yüzdüğümü görünce beni kursa yazdırdı. Sonrasında da bırakmadım ve profesyonel olarak devam ettim. 18 Şubat’ta olimpiyat A barajını geçtim. Hedefimi gerçekleştirmiş oldum. Bunun için çok mutlu ve heyecanlıyım. Tokyo Olimpiyatları çok büyük bir organizasyon. Bu benim hayatımın dönüm noktası. Hala inanamıyorum. Gerçek değilmiş gibi hissediyorum. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda gümüş madalya aldım. Türkiye rekorlarım ve şampiyonluğum var, EYOF Gençlik Olimpiyatlarında bronz madalyam var. Tokyo’da final yüzmek istiyorum. Altın madalya çok zor ama tabi ki de isterim bu başarıyı elde etmek.





Sporu profesyonel olarak yapmak isteyenlerin sosyal hayatının pek olmayacağını söylemeliyim. Çünkü başarılı olmak için tüm hayatınızı odaklamak zorundasınız. Her gün yüzde yüzünüzü vermek zorundasınız. Bir şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Ben her zaman dersi derste dinliyorum. Eve geçince ders çalışacak vakit bulamıyorum. Çünkü antrenmandan çok geç ve yorgun çıkıyorum. Planlı ve disiplinli çalışıyorum. Bu yoğunluk bana çok zor gelmiyor. Georgia Tech üniversitesinden yüzücü bursuyla kabul aldım. Mimarlık istiyorum.

SPOR OKUL HAYATIMIZI DİSİPLİNE EDİYOR

Defne Taçyıldız (18): TED Ankara Koleji’nden bu yıl mezun oldum. İlkokuldayken yaz okuluna gitmiştim. Yüzmeye o zaman başladım. 7 yaşından bu yana yüzüyorum. İlkokul birinci sınıftan bu beri yüzme ve okula aynı anda devam ettiğim için alışkınım bu tempoya. Derslerim genelde iyiydi. Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden sporcu bursuyla kabul aldım. Orada da Biyomedikal Mühendisliği okuyacağım. 200 metre kelebek yüzüyorum. Türkiye’de birçok birincilik elde ettim, 17-18 ve açık yaş rekorlarım var. Uluslararası çapta henüz birinciliğim yok ama liselerarası dünya şampiyonasında üçüncülüğüm, Avrupa gençler beşinciliğim var. Şimdi de olimpiyat için davet aldım. Çok mutluyum. Yaklaşık iki senedir bunun için uğraşıyordum. En az yarı finale kalmayı hedefliyorum. Profesyonel olmasa da herkesin sporla ilgilenmesi lazım. Çünkü spor okul hayatında daha disiplinli olmanızı sağlıyor.

ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM

Yiğit Aslan (18): TED Kayseri Koleji’ni bu sene bitirdim. ABD’deki University of Wisconsin Madison’dan kabul aldım. Yüzmeye çocukken bir AVM’de gördüğüm broşürle başladım ve iş buralara kadar geldi. Milli Takım seçmelerinde erkekler serbest stil 800 metrede 7:51.60’lık dereceyle Olimpiyat A barajını geçerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota kazandım. Küçükken kendime hedef koymuştum. 2020 olimpiyatlarına katılmak, 2024’te de madalya almak istiyorum demiştim. Yaş olarak küçük olacağım için bir sonraki olimpiyat için tecrübe kazanmak istiyorum. Haftada 6 gün çift antrenmanımız oluyor. Pazar günü de tek antrenmanımız var. Her gün sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Hiç boş günümüz yok. Tabi ki hedefim altın madalya. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim.

REKOR KIRMAK İSTİYORUZ

Oğuz Uyar(19): Bu sene olimpiyata hazırlanmadan önce hedef yarışımız Estonya’daki U23 Avrupa Şampiyonası’ydı. Olimpiyat öncesi buraya katılmak bizim için güzel oldu. Liseyi geçen sene bitirdim. Üniversiteye de bu sene gideceğim. Uluslararası madalyam da var. Çanakkale’de BESYO okumak istiyorum. Beni beden eğitimi öğretmenim keşfetti. Ben de yeni birilerini keşfetmek istiyorum. 3 sene öncesine kadar hep futbol oynuyordum. Beden eğitimi hocam beni atletizme yönlendirdi. Üçüncü senemde olimpiyat göreceğim için gerçekten çok mutluyum. İdol gördüğüm insanlarla yarışacağım. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım ve çok iyi hissediyorum. Kısa mesafe koşucuyum. Olimpiyatta 4x100 koşacağım. Tokyo’da koşmak bile benim için bir hedefti. Takımıma çok güveniyorum. Hedefimiz final koşmak. Türkiye rekorunu kırmak istiyoruz 37 saniye ile. Bunu başarırsak bu sene koşulmuş en iyi dereceyi koşmuş olacağız. Dünyada bu sezon için koşulmuş en iyi derece bu. Allah nasip ederse ilk üçe girip ülkemize madalyayla dönmek istiyoruz.