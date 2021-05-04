Oligarşi Nedir? Oligarşi Yönetimi Özellikleri Hakkında Bilgi

Oligarşi bir azınlık tarafında yönetilme işlemi olmamaktadır. Bu devletler oldukça önemli ve bazıları ise oldukça kısa ömürlü olabilmektedir.

Oligarşi Nedir?

Bugün dünya üzerinde bulunana pek çok ülkelinin yönetimi demokrasi ile gerçekleşmektedir. Bu durumun ası sebebi ise insanların kendilerine en yakın ve en mantıklı yolun bu olduğu düşünülmektedir. Devamında eskiden ise neredeyse hiçbir ülke demokrasi ile yönetilmektedir. Bu ülkeler genellikle devletleri yöneten bir aile veya bir kişi bulunmaktadır. Bu ailenin üyelerin genel olarak düşünceleri onlara o görevin tanrı tarafında o aileye veya topluluğa verildiği düşüncesi olmaktadır.

Eğer devlet hakkında savaş veya barış gibi bir durum gerçekleşir ise bu bir grup topluluk hepsi birikti karar vererek yeni bir yol çizilmektedir. Bazı oligarşi durumlarımdan ise bu topluluk aralarında birin, seçebilmektedir. Bu seçilen kişi de devleti yönetmektedir. TARİHTE Fransa gibi pek çok ülkenin de oligarşi ile bir dönem yönetildiği bilinmektedir. Bu devletin önemi genellikle bu üst tabakanın alt tabaka da olan insanlar ile tamamen bağının koyması olabilmektedir.

Osmanlı ve Türk tarihinde ise oligarşi ile yönetim pek az görülen bir durum olmaktadır. Daha çok 2. Murat zamanından kadar ve Fatih Sultan Mehmet zamanına göre ülke hanedanın ortakla malı olmaktadır. Yani aslında bu durum bir çeşit oligarşi olmaktadır. Fakat Fatih Sultan Mehmet ile birike bu durum teokrasi ile gerçekleşmiştir. Teokrasi ile Oligarşi ile tamamen taban tabana farklı olamayan bir yöntem biçimidir. Daha çok Teokratik yönetim din ile bir ülkeyi tek kişinin yönetmesi olmaktadır.

Bu tabir aslında oligarşiye olan benzer yönü daha çok aynı sistemin geçerli olmasıdır. Yani devleti yönetecek olan kişi halk içinden değil bir aile içinden seçilmektedir. Tabi ki dünyanın hiçbir yerinden Oligarşi Monarşi ve teokrasi tutunamamıştır. Bu durum sonucunda cumhuriyet ve demokrasiler meydana gelmiştir. Bu sistemler sayesinde bugün pek çok ülke kurulmuştur. Türkiye cumhuriyeti de bu yol uğruna kurulmuş bir devlet olmaktadır.

Birçok bireyin ve birçok devlet adamının ortak ve ciddi adımları sayesinde sıralı bir şekilde aslında demokrasiye geçilmiştir. İlk olarak meşrutiyet ilan esilmiştir. Devamında ise tek partili hayat geçilmiştir. Son olarak da çok partili cumhuriyet kurulmuşudur. Bu nedenle dünya üzerinde e hiçbir demokrasi harici oligarşi benzeri yapı da bu dönemlerde kalmamıştır.

Oligarşi Yönetimi Özellikleri Hakkında Bilgi Nedir?

Oligarşi durumu kısaca küçük ve ayrıcalıklı bir grubun başa gelmesi şeklinde tanımı yapılabilmektedir. Bu grup geçişleri daha çok Fransa ve Diğer Avrupa ülkelerinde görülen bir durum olmaktadır. Bu nedenle oldukça önemli bir yapılanma ve köklü olması da gerekmektedir. Fransız ihtilal ile birlikte teker tekrar birçok devlet Oligarşi gibi ayrıcalıklı sınıflardan olmaktadır.

Özellikle 1940 yıllarında sık sık yeni ve farklı devletler meydana gelmiştir. Avrupa’da daha çok milliyetçi devletler kurulmuştur. Doğuda ise kominizim yayılmaya başlamıştır. Avrupa ve Amerika kıtasında ise daha çok emperyalizm bir dünya sistemi olarak bilinmektedir. Türkiye gibi pek çok yeni kurulan devlet de Cumhuriyet rejimini seçmiştir. Bu sayede oldukça önemli yapılanmalar oluşmuştur.