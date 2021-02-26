Ölenle Ölünmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ölenle ölünmez atasözü, kişinin bir yakını öldükten sonra uzun süre yas tutmaması, hayatına devam etmesi gerektiği anlamında kullanılmaktadır.

Ölenle Ölünmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir yakınını, çok sevdiği bir insanı kaybeden bir kişi, o kişinin ölümüyle kendini harap etmemeli, günler ve gecelerce acı çekmemelidir. Çünkü hayat devam etmektedir ve kişi de kendi hayatına devam etmelidir. Bu atasözü genellikle yakınını kaybettikten sonra çok fazla acı çeken insanları teselli etmek için kullanılmaktadır. Fakat yine de ölüm yaşamı da simgelediği için, kişinin üzüntü ve acılarından kurtularak hayatına devam etmesi gerekir.

Ölenle Ölünmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Artık üzülmeyi bırakıp kendi hayatına bakmalısın, ölenle ölünmez.