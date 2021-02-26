Ölenle Ölünmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Bugüne kadar hepimiz büyüklerimizden mutlaka birkaç tane atasözü duymuşuzdur. Ve muhtemelen duyduğumuz bu atasözlerinin pek çoğu da zihnimize kazınmıştır. İşte zihnimize kazınan bu atasözlerinden biri de ölenle ölünmez atasözüdür. Belki de hayatımızın her anında duyduğumuz bu atasözü ne anlama gelmektedir? Bu atasözünü cümle içine nasıl yerleştirebiliriz. İşte bu konu hakkında öğrenilmesi ve bilinmesi gerekenler.
Ölenle ölünmez atasözü, kişinin bir yakını öldükten sonra uzun süre yas tutmaması, hayatına devam etmesi gerektiği anlamında kullanılmaktadır.
Ölenle Ölünmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bir yakınını, çok sevdiği bir insanı kaybeden bir kişi, o kişinin ölümüyle kendini harap etmemeli, günler ve gecelerce acı çekmemelidir. Çünkü hayat devam etmektedir ve kişi de kendi hayatına devam etmelidir. Bu atasözü genellikle yakınını kaybettikten sonra çok fazla acı çeken insanları teselli etmek için kullanılmaktadır. Fakat yine de ölüm yaşamı da simgelediği için, kişinin üzüntü ve acılarından kurtularak hayatına devam etmesi gerekir.
Ölenle Ölünmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Artık üzülmeyi bırakıp kendi hayatına bakmalısın, ölenle ölünmez.