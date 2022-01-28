Oldukça nasıl yazılır? Oldukça kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Doğru yazılışı merak edilen sözcükler arasında oldukça kelimesi gelmektedir. Özellikle cümle içerisinde amaca uygun olarak önemli bir etkisi bulunduğunu söylemek gerekir. Bu yüzden sadece cümle içerisinde değil çoğu zaman tek başına da kullanılmaktadır.

Oldukça Nasıl Yazılır?

Cümle içerisinde yardımcı bir sözcük olarak oldukça kelimesi önemli bir etki sağlamaktadır. Bu bağlamda ele alınan doğru yazılışı ise, ‘Oldukça’ biçiminde ifade edilmektedir. Öne çıkan bu yazılışı ile beraber cümle içerisinde veya tek başına amaca göre değerlendirilebilir. Özellikle günlük yaşamın en çok kullanılan sözcükler içerisinde olduğunu ifade etmek mümkün.

Oldukça Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türkiye'de en yaygın olan ve en önemli sözcükler arasında ‘oldukça’ kelimesi gelmektedir. O yüzden mutlaka doğru yazılışı üzerinden ele alınmalıdır. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Oldukça’ biçimindedir. Yani sondaki iyi kelime, ‘ca’ yerine ‘ça’ olarak kullanılmaktadır. Bu doğru yazılışı ile beraber günlük yaşamda birçok farklı amaç altında değerlendirilmektedir. Aynı zamanda halk arasında da hem yazılışı hem de okunuş açısından bu şekilde ele alınmalıdır.